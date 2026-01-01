Ehita sisesed tööriistad, mida sinu meeskond tegelikult kasutab

Alates halduspaneelidest kuni töötajaportaalideni – loo kohandatud tööriistu, mis vähendavad käsitsitööd, suurendavad meeskonna tootlikkust ja annavad sulle rohkem aega keskenduda sellele, mis tegelikult sinu äri kasvatab. Lihtsalt kirjelda, mida vajad, kodeerimist pole vaja.
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Tasulised paketid alates vaid 2,99 €/kuus

Ehita sisesed tööriistad, mida sinu meeskond tegelikult kasutab

Sinu meeskond väärib paremat kui tabelid.

Kõik vajalik oma meeskonnale kohandatud tööriistade loomiseks, käivitamiseks ja käitamiseks ühes kohas.

Liigu kiiremini õigete tööriistadega

Kirjelda lihtsalt, mida sinu meeskond vajab, ja AI ehitab selle – kodeerimist pole vaja. Anna oma meeskonnale paremad tööriistad, vähenda käsitsitööd ja skaleeri kiiremini samade ressurssidega.

Kõik kasvu turgutamiseks

Veebimajutus, domeen ja e-post – kõik hinnas. Lihtne seadistamine turundus- ja maksevahendite jaoks: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja palju muud.

Muuda oma tööriistad AI abil nutikamaks

Lisa nutikas vestlusrobot või intelligentne otsing mis tahes sisemisele tööriistale – ilma et peaksid liituma kolmanda osapoole teenusega või maksma eraldi arvet.

Salvesta ja halda oma andmeid hõlpsalt

Kasutajakontod, andmebaasid ja failisalvestusruum on kõik sisseehitatud – nii et sinu tööriistad töötavad nagu korralik rakendus esimesest päevast alates, ilma et oleks vaja tehnilist seadistamist.
Sinu meeskond väärib paremat kui tabelid.

Mõned kohandatud sisemised tööriistad, mida saate AI Builderiga luua

Lihtsatest jälgijatest täielikult kohandatavate halduspaneelideni – tutvu mõnede populaarsete näidetega või alusta kohe valmis promptiga ja hakka mõne sekundiga looma.
Mõned kohandatud sisemised tööriistad, mida saate AI Builderiga luua

Müügi halduspaneel

Näe täpselt, kuidas sinu ettevõttel läheb – jälgi tulusid, tehinguid ja eesmärke ühes selges ülevaates, mida uuendatakse reaalajas.Alusta koostamist
Hoia iga projekt graafikus – määra ülesandeid, sea tähtaegu ja jälgi edenemist, ilma et peaksid e-posti teel uuendusi taga ajama.Alusta koostamist
Aita oma meeskonnal ülesandeid korraldada, prioriteete seada ja keskenduda kõige olulisemale.Alusta koostamist
Aita oma müügimeeskonnal luua ja saata professionaalseid pakkumisi kiiremini – kohanda teenuseid, hinnakujundust ja ajakavasid, arvuta summad automaatselt ja ekspordi PDF-i ühe klõpsuga.Alusta koostamist
Loo nutikas vestlusrobot, mis vastab klientide küsimustele 24/7, juhendab kliente või automatiseerib tavalisi ülesandeid.Alusta koostamist
Aita uutel töötajatel kiiremini kohaneda – koonda dokumendid, kontrollnimekirjad ja koolitusmaterjalid ühte kohta.Alusta koostamist

Kuidas luua sisemist tööriista AI Builderiga

01

Kirjelda oma ideed või vali mall

Räägi AI-le, mida sinu sisemine tööriist tegema peab, ja vaata seda ellu ärkamas – või vali mall veelgi kiiremaks alustamiseks.
02

Kohanda ja testi

Täpsusta oma tööriista vesteldes AI-ga – kohanda töövooge, lisa andmevälju ja kohenda disaini, kuni see töötab täpselt nii, nagu sinu meeskond seda vajab. Eelvaata seda otse enne avaldamist.
03

Avalda ühe klõpsuga

Kui oled valmis, vajuta avalda. Sinu tööriist on aktiivne ja valmis tööle asuma – ei mingit tehnilist seadistust, ei mingit ootamist.

Vali mall. Tee sellest enda oma.

Vali professionaalselt kujundatud mall, kohanda seda AI või visuaalsete muudatustega ja saa oma veebileht kiiremini veebi.

Eelnevalt valmistatud mallid

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Alustamisjuhend

Alustamisjuhend

Õpetus
Video
Täiusta prompte

Täiusta prompte

Õpetus
Video
Levinud vead, mida vältida

Levinud vead, mida vältida

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Ecommerce rakendused ja poed

Kohandatud CRM

Ajastamine ja broneerimine

Kohandatud AI-põhised tööriistad

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis oma esimese sisemise tööriista käima lükkama?

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Krediitkaarti pole vaja.

Sisemise tööriista koostaja KKK

Sisemine tööriist on iga rakendus, halduspaneel või süsteem, mis on ehitatud spetsiaalselt sinu meeskonnale kasutamiseks. Mõtle projektijälgijatele, kinnitusvoogudele, HR-portaalidele või müügi halduspaneelidele. Selle asemel, et maksta valmis tarkvara eest, mis päriselt ei sobi, saad Horizonsiga ehitada täpselt selle, mida sinu meeskond vajab.

Igaüks, kellel on idee ja äriline probleem, mida lahendada – inseneriharidust pole vaja. Olenemata sellest, kas oled asutaja, kes on väsinud tabelite žongleerimisest, juht, kes soovib oma meeskonna töövoogu sujuvamaks muuta, või väikeettevõtja, kes vajab kohandatud tööriista, kuid kellel pole arendusmeeskonda selle ehitamiseks, on Horizons loodud sinu jaoks. Kui suudad kirjeldada, mida vajad, saab Horizons selle ehitada.

Üldse mitte. Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisel — seda nimetatakse sageli vibe koodimiseks. Sa lihtsalt kirjeldad lihtsas keeles, mida sa tahad, ja AI ehitab selle sinu eest reaalajas. Tahad lisada uut andmevälja? Lihtsalt küsi. Vaja töövoogu muuta? Kirjelda seda.

Kui vajad rohkem juhiseid, siis meie õpetus teemal kuidas luua kohandatud sisemisi tööriistu juhatab sind läbi kõige, mida sa teadma pead.

Võid alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad arendused võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab tööriista kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegelikuks tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist.

Tasub teada: AI krediite kasutatakse ka sinu tööriista AI funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks, kuid ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.

Kui oled avaldamiseks valmis, algavad tasulised paketid hinnaga 2,99 €/kuus ja sisaldavad veebimajutust ja domeeni – seega pole vaja midagi muud seadistada. Klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu esitlus avaldatakse.

Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.

Jah. Horizonsil on integreeritud taustaprogramm, mis tähendab, et saad luua veebirakendusi sisseehitatud kasutaja autentimise, andmete salvestamise ja juurdepääsu kontrolliga – nii saad täpselt otsustada, kes saab sisse logida, mida nad näevad ja mida nad teha saavad, ilma et peaksid seadistama väliseid süsteeme või andmebaase.

Jah. Kõik AI Builderiga loodud tööriistad on täielikult responsiivsed, seega töötavad need lauaarvutis, tahvelarvutis ja mobiilis – kõikjal, kus teie meeskond töötab.

Pole probleemi. Sinu sisemise tööriista uuendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt mine tagasi oma projekti juurde, ava see ja jätka Horizonsiga vestlemist – kirjelda, mida soovid muuta ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa vibe koodimise kogemusest, arendajat pole vaja.

Ja kui sul on tehniline taust või soovid oma tööriista tulevikus edasi arendada, annab Horizons sulle täieliku juurdepääsu koodile – nii saad seda kasutada nii kaugele, kui vaja.

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