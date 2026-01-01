Ehita sisesed tööriistad, mida sinu meeskond tegelikult kasutab
Sinu meeskond väärib paremat kui tabelid.
Liigu kiiremini õigete tööriistadega
Kõik kasvu turgutamiseks
Muuda oma tööriistad AI abil nutikamaks
Salvesta ja halda oma andmeid hõlpsalt
Mõned kohandatud sisemised tööriistad, mida saate AI Builderiga luua
Müügi halduspaneel
Projektijälgija
Ülesannete prioritiseerimise tööriist
Müügiettepanekute koostaja
AI-vestlusrobot
Töötajate sisseelamisportaal
Kuidas luua sisemist tööriista AI Builderiga
Kirjelda oma ideed või vali mall
Kohanda ja testi
Avalda ühe klõpsuga
Vali mall. Tee sellest enda oma.
Eelnevalt valmistatud mallid
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe'i kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger AI Builder, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara loomisele sisenemise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri AI Builderit! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger AI Builderiga liiguvad! Uue tehisintellekti värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger AI Builderiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil esi- ja tagaotsa juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te AI Builderi valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on VALMIS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger AI Builderis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe värk!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
Sisemise tööriista koostaja KKK
Mis on sisemine tööriist?
Sisemine tööriist on iga rakendus, halduspaneel või süsteem, mis on ehitatud spetsiaalselt sinu meeskonnale kasutamiseks. Mõtle projektijälgijatele, kinnitusvoogudele, HR-portaalidele või müügi halduspaneelidele. Selle asemel, et maksta valmis tarkvara eest, mis päriselt ei sobi, saad Horizonsiga ehitada täpselt selle, mida sinu meeskond vajab.
Kes saab Horizonsiga sisemisi tööriistu ehitada?
Igaüks, kellel on idee ja äriline probleem, mida lahendada – inseneriharidust pole vaja. Olenemata sellest, kas oled asutaja, kes on väsinud tabelite žongleerimisest, juht, kes soovib oma meeskonna töövoogu sujuvamaks muuta, või väikeettevõtja, kes vajab kohandatud tööriista, kuid kellel pole arendusmeeskonda selle ehitamiseks, on Horizons loodud sinu jaoks. Kui suudad kirjeldada, mida vajad, saab Horizons selle ehitada.
Kas oma tööriista loomiseks on vaja disaini- või kodeerimisoskusi?
Üldse mitte. Horizons kasutab vestluspõhist lähenemist loomisel — seda nimetatakse sageli vibe koodimiseks. Sa lihtsalt kirjeldad lihtsas keeles, mida sa tahad, ja AI ehitab selle sinu eest reaalajas. Tahad lisada uut andmevälja? Lihtsalt küsi. Vaja töövoogu muuta? Kirjelda seda.
Kui vajad rohkem juhiseid, siis meie õpetus teemal kuidas luua kohandatud sisemisi tööriistu juhatab sind läbi kõige, mida sa teadma pead.
Kui palju maksab tööriista loomine AI Builderi sisemise tööriistakoostajaga?
Võid alustada tasuta – krediitkaarti pole vaja. Kui oled registreerunud, saad 5 AI krediiti, et kohe arendust alustada. Krediidi kasutamine sõltub iga ülesande keerukusest – lihtsamad muudatused maksavad vähem kui krediit, suuremad arendused võivad rohkem nõuda. Sinu tasuta krediitidest piisab tööriista kirjeldamiseks, selle elluärkamise nägemiseks ja Horizonsi tegelikuks tundmaõppimiseks enne millegi ette võtmist.
Tasub teada: AI krediite kasutatakse ka sinu tööriista AI funktsioonide – näiteks vestlusroboti või nutika otsingu – käitamiseks, kuid ainult siis, kui sinu kasutajad nendega tegelikult suhtlevad.
Kui oled avaldamiseks valmis, algavad tasulised paketid hinnaga 2,99 €/kuus ja sisaldavad veebimajutust ja domeeni – seega pole vaja midagi muud seadistada. Klõpsa lihtsalt nuppu „Avalda“ ja sinu esitlus avaldatakse.
Kas krediidid hakkavad otsa saama? Saad neid igal ajal täiendada ja oma kasutust halduspaneelilt jälgida.
Kas ma saan kontrollida, kellel on juurdepääs minu sisemisele tööriistale?
Jah. Horizonsil on integreeritud taustaprogramm, mis tähendab, et saad luua veebirakendusi sisseehitatud kasutaja autentimise, andmete salvestamise ja juurdepääsu kontrolliga – nii saad täpselt otsustada, kes saab sisse logida, mida nad näevad ja mida nad teha saavad, ilma et peaksid seadistama väliseid süsteeme või andmebaase.
Kas minu meeskond saab tööriista mis tahes seadmes kasutada?
Jah. Kõik AI Builderiga loodud tööriistad on täielikult responsiivsed, seega töötavad need lauaarvutis, tahvelarvutis ja mobiilis – kõikjal, kus teie meeskond töötab.
Mis siis, kui vajan muudatusi teha, kui mu ettevõte kasvab?
Pole probleemi. Sinu sisemise tööriista uuendamine on sama lihtne kui selle loomine. Lihtsalt mine tagasi oma projekti juurde, ava see ja jätka Horizonsiga vestlemist – kirjelda, mida soovid muuta ja see hoolitseb ülejäänu eest. See kõik on osa vibe koodimise kogemusest, arendajat pole vaja.
Ja kui sul on tehniline taust või soovid oma tööriista tulevikus edasi arendada, annab Horizons sulle täieliku juurdepääsu koodile – nii saad seda kasutada nii kaugele, kui vaja.