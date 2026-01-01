Anna tehisintellektile töö, mitte ainult käsk

Hostingeriga saate rakendada agentide tehisintellekti kogu oma ettevõttes, hallata oma privaatset agenti või ühendada tehisintellekti oma olemasoleva platvormiga.

Üks agent igapäevaste äriülesannete jaoks

Hostingeri agent vastab klientidele, jälgib müügivihjeid, loob sisu ja aitab teie SEO-d parandada – kõik ühest lihtsas vestlusest.

Avasta Hostingeri agent

Sinu enda agent, sinu tingimustel

OpenClaw ja Hermes Agent on privaatsed tehisintellekti agendid, mida te ise haldate. Mõlemad kuuluvad ühte hallatud paketti, mis on valmis umbes 60 sekundiga ja ei vaja serveri administreerimist.

Avasta OpenClawi ja Hermest

Sina annad märku. Sinu infrastruktuur tegutseb.

Hostinger Connector on MCP laiendus, mis võimaldab teie tehisintellektil põhinevatel kodeerimistööriistadel lugeda ja värskendada teie Hostingeri seadistust. Saate juurutada projekte, värskendada DNS-i ja kontrollida veebisaite ilma redaktorist lahkumata.

Avasta Hostinger Connector

Tasuta paigaldamine. Töötab teie aktiivse paketiga.

Agentse tehisintellekti tööriistad ja ressursid

Agentpost

Tehisintellektiga agentidele loodud automatiseeritud postkast, mis on kaasas iga Hostingeri e-posti paketiga.

Arendaja dokumentatsioon

Hostinger Connectori seadistusjuhendid, tööriistade viited ja autentimisdokumentatsioon.

Agendid tegutsevad. Teie säilitate kontrolli.

Turvalisus on iga agendi jaoks esikohal. Teie valite, millele see juurde pääseb, kinnitate olulised toimingud ja tühistate juurdepääsu alati, kui seda vajate.

Sa kiidad heaks olulised toimingud

Enne pöördumatute toimingute tegemist küsivad agendid teie nõusolekut.

Teie seadistus on isoleeritud

Teie eksemplar on eraldatud ja volikirjad jäävad vaikimisi peidetud.

Teie kontrollite juurdepääsu

Andke juurdepääs ainult seal, kus seda vaja on, ja tühistage see igal ajal.
Agendid tegutsevad. Teie säilitate kontrolli.
Miljonid usaldavad meid töö tegemisel.
4M+
Kliendid
Ehitatud ja käivitatud selliste inimeste poolt nagu sina.
10+ mln
Loodud veebisaidid
Teenindame ettevõtteid üle kogu maailma.
150+
Riigid
Siin pikaks ajaks, esimesest päevast peale.
20+
aastat

Klientide usaldus kogu maailmas

Vaata, mida inimesed oma kogemustest Hostingeriga räägivad.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger Horizons, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara arendamisega alustamise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri HORIZONS AI-d! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger Horizonsiga liiguvad! Uue AI värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger Horizonsis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Lisateave agentiivse tehisintellekti kohta

Juhendid, õpetused ja teadmised, mis aitavad teil agentide tehisintellektist rohkem kasu saada.
Mis on agentiivne tehisintellekt? Definitsioon, näited ja kuidas see toimib

Mis on agentiivne tehisintellekt? Definitsioon, näited ja kuidas see toimib

Agentne tehisintellekt on tehisintellekti täiustatud vorm, mis suudab iseseisvalt seada eesmärke, planeerida, arutleda ja tegutseda konkreetse eesmärgi saavutamiseks minimaalse inimjärelevalvega.

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Mis on tehisintellekti agendid ja kuidas nad töötavad? Näidetega

Mis on tehisintellekti agendid ja kuidas nad töötavad? Näidetega

Tehisintellekti agendid, tuntud ka kui autonoomsed tarkvarasüsteemid või intelligentsed digitaalsed assistendid, on programmid, mis on loodud iseseisvalt ülesannete täitmiseks ja otsuste langetamiseks konkreetsete eesmärkide saavutamiseks.

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Hermese Agendi seadistamine (hallatav või ise hostitud)

Hermese Agendi seadistamine (hallatav või ise hostitud)

Hermese agendi saab seadistada kahel viisil: kasutada hallatud paketti, mis haldab serverit ja hooldust teie eest, või hostida seda ise Dockeriga virtuaalsel privaatserveril (VPS).

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Agentse tehisintellekti KKK

Kõik, mida pead teadma Hostingeri agentide tehisintellekti toodete kohta
Agentne tehisintellekt kirjeldab tehisintellekti süsteeme, mis toimivad iseseisvalt mitmeastmeliste ülesannete täitmisel, selle asemel, et vastata ühele küsimusele korraga. Selle asemel, et igal etapil juhiseid oodata, võtab see eesmärgi, jagab selle sammudeks ja töötab nende kaudu. See saab iseseisvalt kutsuda API-sid, otsida veebist ja kasutada muud tarkvara ning kontrollib oma tulemusi ja muudab kurssi, kui midagi ei tööta. See autonoomia eristab seda vestlusrobotist.
Tehisintellekti tööriist reageerib viipale ja peatub, seega peab inimene iga sammu juhendama. Agentne tehisintellekt seab eesmärgi ja juhib kogu tööd, otsustades ise sammud. Tehisintellekti tööriist võib teie eest e-kirja koostada. Agentne tehisintellekt uurib teemat, kirjutab e-kirja ja saadab selle ning seejärel kohandub, kui midagi valesti läheb. Erinevus seisneb ulatuses ja iseseisvuses – üksikud ülesanded inimese osalusel võrreldes täielike töövoogudega ilma inimeseta.
Hostingeri agent tegeleb äriasjadega ühest vestlusest, omades müügi-, klienditeeninduse, SEO, turunduse, personalijuhtimise ja finantsoskusi. OpenClaw ja Hermes Agent on privaatsed agendid, mida haldate ise hallatud paketi või oma VPS-i alusel, mõlemad ühes paketis. Arendajatele toob Hostinger Connector teie hostingusse tehisintellekti kodeerimistööriistad MCP kaudu, Agentic Mail annab agentidele programmeeritava e-posti ja Agentic Commerce valmistab teie poe ette ostlejatele, kes saadavad tehisintellekti agendi nende eest ostma.
Hostingeri agent töötab ühest vestlusest ja ühendub enam kui 1000 tööriistaga, sealhulgas Gmail, Slack ja Notion. Kasuta seda tehisintellektil põhineva müügiagendina teavitustöö ja pakkumiste jaoks, tehisintellektil põhineva klienditeeninduse agendina vastuste ja arvustuste jaoks, SEO tehisintellektil põhineva agendina märksõnade uurimiseks ja lehekontrollideks, tehisintellektil põhineva turundusagendina kampaaniate ja turuletoomiste jaoks, sisuturunduse tehisintellektil põhineva agendina ajaveebide ja uudiskirjade jaoks, sotsiaalmeedia tehisintellektil põhineva agendina postituste ja pealkirjade jaoks, personalijuhtimise tehisintellektil põhineva agendina töökuulutuste ja poliitikate jaoks, finantsvaldkonna tehisintellektil põhineva agendina aruandluse ja prognooside jaoks või hanke tehisintellektil põhineva agendina tarnijate uurimiseks.
Jah. Agent pääseb ligi ainult nendele kontodele ja tööriistadele, millega te selle ühendate, ning saate need igal ajal lahti ühendada. Teie vestlused on seotud teie kontoga, pole teistele kasutajatele nähtavad ja neid ei kasutata kunagi tehisintellekti mudelite treenimiseks ega jagata reklaami eesmärgil. Enne kui agent midagi pöördumatut teeb, peatub ta ja palub teil see heaks kiita. Hostinger on ISO/IEC 27001:2022 sertifitseeritud ja vastab isikuandmete kaitse üldmäärusele.
Jah. Nii OpenClaw kui ka Hermes Agent on privaatsed agendid, mida te ise haldate. Hallatud pakett on lihtsaim lahendus, kuna Hostinger tegeleb seadistamise, värskenduste ja turvalisusega ning üks pakett sisaldab mõlemat rakendust. Kui soovite juurjuurdepääsu ja oma serveri spetsifikatsioone, saate kumbagi ise VPS-il hostida.
Jah, ühe klõpsuga hPanelist. Need on eraldi rakendused, seega teie konfiguratsioonid ja vestluste ajalugu ei kandu üle ning saate uues rakenduses otsast alustada. Enne vahetamist tasub kõik oluline üles märkida.
Jah. Hostinger Connector võimaldab tehisintellektil põhinevatel kodeerimistööriistadel otse teie majutussüsteemiga koostööd teha ja Agentic Mail annab teie agentidele automatiseeritud tööks isikliku postkasti. Tehisintellekt sobitub teie olemasolevasse töövoogu, mitte ei asenda seda.
Hostingeri agendi tellimus algab hinnaga 4,99 €/kuus ja sisaldab 1000 krediiti, mis uuenevad automaatselt iga kuu. Hallatud OpenClaw ja Hermes Agent on 5,49 €/kuus ja uuenevad hinnaga 10,99 €/kuus ning mõlemad rakendused on kaasas. Hostingeri Connector on tasuta iga aktiivse majutuspaketiga ja Agentic Mail on kaasas iga Hostingeri e-posti paketiga.
Ei. Hostinger Agent on loodud ettevõtete omanikele ja hallatavad rakendused hoolitsevad serveri seadistamise eest, seega pole vaja midagi tehnilist seadistada. Hostinger Connector on loodud arendajatele ja see installitakse redaktorisse, mida te juba kasutate.

Kas olete valmis agentiivset tehisintellekti tööle panema?

Olenemata sellest, kas automatiseerite oma ettevõtet, haldate oma tehisintellekti agenti või ühendate tehisintellekti oma serveriga, saate alustada juba täna.
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Kas olete valmis agentiivset tehisintellekti tööle panema?

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