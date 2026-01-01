Anna tehisintellektile töö, mitte ainult käsk
Agendid tegutsevad. Teie säilitate kontrolli.
Sa kiidad heaks olulised toimingud
Teie seadistus on isoleeritud
Teie kontrollite juurdepääsu
Klientide usaldus kogu maailmas
Vibe kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger Horizons, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara arendamisega alustamise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri HORIZONS AI-d! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger Horizonsiga liiguvad! Uue AI värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger Horizonsis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.
Lisateave agentiivse tehisintellekti kohta
Mis on agentiivne tehisintellekt? Definitsioon, näited ja kuidas see toimib
Agentne tehisintellekt on tehisintellekti täiustatud vorm, mis suudab iseseisvalt seada eesmärke, planeerida, arutleda ja tegutseda konkreetse eesmärgi saavutamiseks minimaalse inimjärelevalvega.
Mis on tehisintellekti agendid ja kuidas nad töötavad? Näidetega
Tehisintellekti agendid, tuntud ka kui autonoomsed tarkvarasüsteemid või intelligentsed digitaalsed assistendid, on programmid, mis on loodud iseseisvalt ülesannete täitmiseks ja otsuste langetamiseks konkreetsete eesmärkide saavutamiseks.
Hermese Agendi seadistamine (hallatav või ise hostitud)
Hermese agendi saab seadistada kahel viisil: kasutada hallatud paketti, mis haldab serverit ja hooldust teie eest, või hostida seda ise Dockeriga virtuaalsel privaatserveril (VPS).