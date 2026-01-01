Agentne tehisintellekt kirjeldab tehisintellekti süsteeme, mis toimivad iseseisvalt mitmeastmeliste ülesannete täitmisel, selle asemel, et vastata ühele küsimusele korraga. Selle asemel, et igal etapil juhiseid oodata, võtab see eesmärgi, jagab selle sammudeks ja töötab nende kaudu. See saab iseseisvalt kutsuda API-sid, otsida veebist ja kasutada muud tarkvara ning kontrollib oma tulemusi ja muudab kurssi, kui midagi ei tööta. See autonoomia eristab seda vestlusrobotist.