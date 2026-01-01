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n8n
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Olen Hostingeri uue VPS veebimajutusega väga rahul! Nende aktiivaeg on pidevalt tasemel, mis tagab mu lehe sujuva töö. Kui abi vajanud olen, on nende tehniline tugi olnud kiire, asjatundlik ning tõeliselt abivalmis.
Kõik on Hostingeris sujuv ja suurepärane, nii AI vestlusrobot kui inimesed, kui AI küsimust lahendada ei oska. Ja VPS on tõeliselt tasemel, ei mingeid kitsaskohti. Tänud arendusmeeskonnale ja kõigile teistele asjaosalistele. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks üks VPS veebimajutusettevõte, kes asja õigesti ajab! Hea hind. Suurepärane portaal, mis peab kasutajate ajast lugu. Hea tugitiim. Usaldusväärne. Töökindel valik.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Olen Hostingeri uue VPS veebimajutusega väga rahul! Nende aktiivaeg on pidevalt tasemel, mis tagab mu lehe sujuva töö. Kui abi vajanud olen, on nende tehniline tugi olnud kiire, asjatundlik ning tõeliselt abivalmis.
Kõik on Hostingeris sujuv ja suurepärane, nii AI vestlusrobot kui inimesed, kui AI küsimust lahendada ei oska. Ja VPS on tõeliselt tasemel, ei mingeid kitsaskohti. Tänud arendusmeeskonnale ja kõigile teistele asjaosalistele. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks üks VPS veebimajutusettevõte, kes asja õigesti ajab! Hea hind. Suurepärane portaal, mis peab kasutajate ajast lugu. Hea tugitiim. Usaldusväärne. Töökindel valik.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.