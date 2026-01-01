Shopware on avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud PHP ja Symfony peale ning mis on loodud kaupmeestele, kes soovivad paindlikkust, jõudlust ja oma veebipoe täielikku omandiõigust. Selle API-põhine arhitektuur, peata võimalused ja Reeglite koostaja muudavad selle võrdselt sobivaks nii kiiretele otsetarbijale suunatud brändidele kui ka keerukatele B2B kataloogidele kohandatud hinnakujunduse, segmenteerimise ja töövoogudega.

Shopware'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, tellimused ja makseintegratsioonid sinu kontrolli all, ilma tellimuspõhiste tasudeta ja platvormi külge aheldamiseta. See mall komplekteerib Shopware'i koos MariaDB-ga, Redisega vahemälu ja sessioonide jaoks ning OpenSearchiga kiireks tooteotsinguks, andes sulle tootmiskvaliteediga virna, mis on valmis reaalseks liikluseks.