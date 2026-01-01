Avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm kaasaegsete, skaleeritavate B2C ja B2B veebipoodide loomiseks.
Valige VPS-pakett Shopware jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Shopware
Shopware on avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud PHP ja Symfony peale ning mis on loodud kaupmeestele, kes soovivad paindlikkust, jõudlust ja oma veebipoe täielikku omandiõigust. Selle API-põhine arhitektuur, peata võimalused ja Reeglite koostaja muudavad selle võrdselt sobivaks nii kiiretele otsetarbijale suunatud brändidele kui ka keerukatele B2B kataloogidele kohandatud hinnakujunduse, segmenteerimise ja töövoogudega.
Shopware'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, tellimused ja makseintegratsioonid sinu kontrolli all, ilma tellimuspõhiste tasudeta ja platvormi külge aheldamiseta. See mall komplekteerib Shopware'i koos MariaDB-ga, Redisega vahemälu ja sessioonide jaoks ning OpenSearchiga kiireks tooteotsinguks, andes sulle tootmiskvaliteediga virna, mis on valmis reaalseks liikluseks.
Shopware peamised omadused
Peata ja API-first
Store API ja Admin API võimaldavad sul ehitada kohandatud e-poe esikülgi ja integratsioone mis tahes raamistikus, hoides Shopware'i kaubandusmootorina.
Reeglite koostaja
Konfigureeri dünaamilisi hindu, pakkumisi, tarnemeetodeid ja maksevõimalusi ostukorvi, kliendi või konteksti alusel — koodi kirjutamata.
Visuaalsed ostukogemused
Lohistatavad paigutused ja CMS-plokid võimaldavad turundajatel luua kategooria- ja sihtlehti, mis on kohandatud kampaaniate ja kliendisegmentide jaoks.
Sisseehitatud B2B funktsioonid
Kliendipõhine hinnakujundus, pakkumiste töövoog, töötajate haldus ja hulgitellimused toetavad keerulist B2B müüki koheselt.
OpenSearch tooteotsing
OpenSearch toetab kiiret, fassetitud tooteotsingut suurtes kataloogides koos asjakohasuse häälestuse ja filtritega, mis ulatuvad kaugemale MySQL-i otsingust.
Laiendused ja rakendused
Shopware'i pood pakub tuhandeid pistikprogramme ja rakendusi maksete, turunduse, ERP ja analüütika jaoks, et platvormi laiendada vastavalt sinu kasvule.
Miks kasutada Shopware Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.