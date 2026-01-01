Juuruta AureusERP ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ERP platvorm VKE-dele, mis hõlmab finantse, personali, laoseisu, müüki ja kliendihaldust ühes ühtses süsteemis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AureusERP
AureusERP on kaasaegne, avatud lähtekoodiga ettevõtte ressursside planeerimise platvorm, mis on ehitatud Laravel 11 ja FilamentPHP 3 peale. See koondab finantsid, personalihalduse, laohalduse, müügi ja kliendisuhete halduse ühtse, sidusa liidese alla — kõrvaldades vajaduse eraldiseisvate tabelarvutusprogrammide ja eraldi tööriistade järele.
AureusERP-i ise majutamine oma virtuaalserveris annab sinu äriandmed täielikult sinu kontrolli alla ilma kasutajapõhiste tasude või tarnija lukustuseta. Enam kui 10 000 GitHubi tärni ja aktiivse igapäevase arendusega pakub see usaldusväärset avatud lähtekoodiga alternatiivi tasulistele ERP-lahendustele nagu Odoo või SAP Business One.
AureusERP peamised omadused
Integreeritud finantsmoodul
Halda võlgnevusi ja nõudeid, pearaamatuid, arveid ja finantsaruandeid ühest ühtsest juhtpaneelist.
Personalijuhtimine ja palgaarvestus
Jälgi töötajaid, lepinguid, kohalolekut ja puhkusetaotlusi ilma eraldi personalitööriistade vahel vahetamata.
Laovarude haldus
Jälgi laoseise, ladusid, ostutellimusi ja toodete liikumist reaalajas, et vältida puudujääke ja ülevarumist.
CRM ja müügitoru
Halda müügivihjeid, võimalusi ja kliendikontosid müügitoru vaate kaudu, mis on otse ühendatud arveldamise ja tellimuste täitmisega.
FilamentPHP Halduse kasutajaliides
Puhas, kiire haldusliides, mis on ehitatud FilamentPHP 3-le, annab igale moodulile ühtse välimuse ja kasutusmugavuse ilma lisakonfiguratsioonita.
Miks kasutada AureusERP Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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