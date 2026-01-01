AureusERP on kaasaegne, avatud lähtekoodiga ettevõtte ressursside planeerimise platvorm, mis on ehitatud Laravel 11 ja FilamentPHP 3 peale. See koondab finantsid, personalihalduse, laohalduse, müügi ja kliendisuhete halduse ühtse, sidusa liidese alla — kõrvaldades vajaduse eraldiseisvate tabelarvutusprogrammide ja eraldi tööriistade järele.

AureusERP-i ise majutamine oma virtuaalserveris annab sinu äriandmed täielikult sinu kontrolli alla ilma kasutajapõhiste tasude või tarnija lukustuseta. Enam kui 10 000 GitHubi tärni ja aktiivse igapäevase arendusega pakub see usaldusväärset avatud lähtekoodiga alternatiivi tasulistele ERP-lahendustele nagu Odoo või SAP Business One.