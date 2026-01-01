FOSSBilling on tasuta, avatud lähtekoodiga arveldus- ja kliendihaldussüsteem, mis on loodud veebimajutusettevõtetele, agentuuridele ja vabakutselistele, kes vajavad professionaalset isemajutatavat alternatiivi kallitele arveldustarkvara tellimustele. See pakub täielikku kliendiportaali, kus kliendid saavad hallata oma teenuseid, esitada tugipileteid, tasuda arveid ja vaadata tellimuste ajalugu — kõike seda ühest kaubamärgiga liidesest.

FOSSBillingi isemajutamine hoiab kõik kliendiandmed, maksete andmed ja arveldusajaloo teie otsese kontrolli all ilma tehingutasude või tarnija lukustamiseta. Platvorm toetab mitut makseväravat, automatiseeritud korduvat arveldamist ja modulaarset laiendussüsteemi, mis võimaldab teil seda täpselt oma äriprotsessidele kohandada.