Juuruta FOSSBilling ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga arvelduse ja kliendihalduse platvorm veebimajutuse pakkujatele, agentuuridele ja vabakutselistele.
Valige VPS-pakett FOSSBilling jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FOSSBilling
FOSSBilling on tasuta, avatud lähtekoodiga arveldus- ja kliendihaldussüsteem, mis on loodud veebimajutusettevõtetele, agentuuridele ja vabakutselistele, kes vajavad professionaalset isemajutatavat alternatiivi kallitele arveldustarkvara tellimustele. See pakub täielikku kliendiportaali, kus kliendid saavad hallata oma teenuseid, esitada tugipileteid, tasuda arveid ja vaadata tellimuste ajalugu — kõike seda ühest kaubamärgiga liidesest.
FOSSBillingi isemajutamine hoiab kõik kliendiandmed, maksete andmed ja arveldusajaloo teie otsese kontrolli all ilma tehingutasude või tarnija lukustamiseta. Platvorm toetab mitut makseväravat, automatiseeritud korduvat arveldamist ja modulaarset laiendussüsteemi, mis võimaldab teil seda täpselt oma äriprotsessidele kohandada.
FOSSBilling peamised omadused
Automatiseeritud korduv arveldamine
Seadista tellimustooted, mis arveldavad klientidega automaatselt sinu määratud arveldusperioodi alusel, vähendades käsitsitööd ja tagades prognoositava tulu laekumise.
Integreeritud tugipiletid
Sisseehitatud tugikeskus võimaldab klientidel avada ja jälgida tugipileteid otse oma portaalis, hoides arvelduse ja toe suhtluse ühes kohas.
Mitu makselüüsi
Ühenda PayPal, Stripe ja kümneid teisi maksetöötlejaid, et kliendid saaksid arveid tasuda neile kõige paremini sobival viisil.
Kliendi iseteenindusportaal
Kliendid saavad hallata oma teenuseid, alla laadida arveid, uuendada kontaktandmeid ja jälgida oma konto olekut sinuga ühendust võtmata.
Tellimuste ja toodete haldus
Määra konfigureeritavad tooted ja hinnatasemed, halda uuendusi ja alandusi ning automatiseeri varustamise konksud läbi laiendatava moodulsüsteemi.
Sisseehitatud croni automatiseerimine
Ametlik Docker'i kujutis käivitab FOSSBilling cron'i automaatselt iga viie minuti järel, nii et arved genereeritakse ja tellimused uuendatakse ilma käsitsi ajastamiseta.
Miks kasutada FOSSBilling Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.