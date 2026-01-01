Juurutage EverShop ühe klõpsuga.
Moodne avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis on loodud Node.js-i, Reacti ja GraphQL-i abil kiirete, kohandatavate veebipoodide jaoks.
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Millega saab ehitada EverShop
EverShop on kaasaegne, avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud Node.js-i, Reacti ja GraphQL-i peale. Erinevalt vanematest PHP-põhistest kaubandusplatvormidest on EverShop loodud serveripoolselt renderdatud Reacti veebipoe, graafipõhise laiendussüsteemi ja PostgreSQL-i püsivuse ümber — pakkudes arendajatele tuttavat tööriistakomplekti ja ostjatele kiiret, rakenduselaadset kogemust.
EverShopi ise majutamine oma VPS-is hoiab kaupmehe andmed, kliendiandmed ja tellimuste ajaloo teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma tehingutasude või platvormitasudeta. Kataloog, teema, makseintegratsioonid ja saatmisreeglid on kõik konfigureeritavad administraatori kasutajaliidese kaudu, samal ajal kui arendajad saavad platvormi laiendada esmaklassiliste TypeScripti moodulitega.
EverShop peamised omadused
Moodne JS virn
Ehitatud Node.js-i, Reacti ja GraphQL-i peale, nii et arendajad saavad laiendada e-poodi ja halduspaneeli sama tööriistakomplektiga, mida nad igapäevaselt juba kasutavad.
Serveripoolne renderdus
SSR Reacti e-pood pakub kiiret esmast kuvamist ja SEO-sõbralikku HTML-i valmiskujul, koos kliendipoolse hüdratatsiooniga, mis tagab rakendusele omase navigeerimise.
Kataloog ja laoseis
Halda tooteid, variante, atribuute, kategooriaid ja laoseisu ühest haldusliidesest massmuutmise ja CSV impordiga.
Ostukorv ja kassa
Kohandatav üheleheline kassa, mis toetab külalistellimusi, kupongikoode, tarnereegleid ja mitut maksuvööndit.
Laiendussüsteem
Esmajärguline TypeScript mooduli API ja konkssüsteem muudavad lihtsaks kohandatud makseteenuse pakkujate, kujunduste või äriloogika lisamise ilma tuuma hargnemata.
PostgreSQL taustaprogramm
Kõik kataloogi-, kliendi- ja tellimuse andmed asuvad PostgreSQL-is – neid on lihtne varundada, replikeerida ja otse päringuid teha aruannete või migratsioonide jaoks.
Miks kasutada EverShop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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