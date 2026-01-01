EverShop on kaasaegne, avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud Node.js-i, Reacti ja GraphQL-i peale. Erinevalt vanematest PHP-põhistest kaubandusplatvormidest on EverShop loodud serveripoolselt renderdatud Reacti veebipoe, graafipõhise laiendussüsteemi ja PostgreSQL-i püsivuse ümber — pakkudes arendajatele tuttavat tööriistakomplekti ja ostjatele kiiret, rakenduselaadset kogemust.

EverShopi ise majutamine oma VPS-is hoiab kaupmehe andmed, kliendiandmed ja tellimuste ajaloo teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma tehingutasude või platvormitasudeta. Kataloog, teema, makseintegratsioonid ja saatmisreeglid on kõik konfigureeritavad administraatori kasutajaliidese kaudu, samal ajal kui arendajad saavad platvormi laiendada esmaklassiliste TypeScripti moodulitega.