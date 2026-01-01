Bagisto on avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud Laravel PHP raamistikule, pakkudes kaupmeestele täieliku aluse veebipoe pidamiseks ilma liitumistasude või tulu jagamiseta. See sisaldab kliendile suunatud e-poodi, põhjalikku halduspaneeli, tootekataloogi haldust, tellimuste töötlemist, laoseisu kontrolli ja ostukorvi protsessi, mis toetab koheselt mitme valuuta ja mitme keele nõudeid.

Bagisto isemajutamine oma VPS-is tähendab, et teie poe tehingukirjed, kliendiandmed ja tootekataloog jäävad infrastruktuurile, mida te täielikult kontrollite — see on oluline ettevõtetele, kes tegutsevad andmete asukohanõuete alusel või neile, kes soovivad vältida tehingupõhiseid tasusid ja SaaS-pakkujate platvormipiiranguid.