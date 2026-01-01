Bagisto juurutamine ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga Laravel e-kaubanduse platvorm veebipoodide loomiseks mitme valuuta, mitmekeelse ja makseväravate toega.
Valige VPS-pakett Bagisto jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bagisto
Bagisto on avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud Laravel PHP raamistikule, pakkudes kaupmeestele täieliku aluse veebipoe pidamiseks ilma liitumistasude või tulu jagamiseta. See sisaldab kliendile suunatud e-poodi, põhjalikku halduspaneeli, tootekataloogi haldust, tellimuste töötlemist, laoseisu kontrolli ja ostukorvi protsessi, mis toetab koheselt mitme valuuta ja mitme keele nõudeid.
Bagisto isemajutamine oma VPS-is tähendab, et teie poe tehingukirjed, kliendiandmed ja tootekataloog jäävad infrastruktuurile, mida te täielikult kontrollite — see on oluline ettevõtetele, kes tegutsevad andmete asukohanõuete alusel või neile, kes soovivad vältida tehingupõhiseid tasusid ja SaaS-pakkujate platvormipiiranguid.
Bagisto peamised omadused
Mitme valuuta tugi
Aktsepteeri makseid mis tahes valuutas ja kuva hindu kliendi kohalikus valuutas konfigureeritava vahetuskursi haldusega.
Mitmekeelne veebipood
Teeninda ülemaailmseid kliente nende eelistatud keeles, kasutades sisseehitatud lokaliseerimist tootelehtede, ostuprotsesside ja tehingumeilide jaoks.
Paindlik tootekataloog
Halda lihtsaid, konfigureeritavaid, rühmitatud ja allalaaditavaid tooteid variantide, kohandatud atribuutide ja dünaamiliste hinnareeglitega.
Makselüüsi integratsioonid
Ühenda Stripe'i, PayPal'i ja teisi populaarseid makseväravaid valmiskujul, pistikprogrammisüsteemiga kohandatud makseviiside lisamiseks.
REST ja GraphQL API-d
Täielik API-katvus võimaldab sul ehitada peata e-poode, mobiilirakendusi või integreerida tellimuste ja toodete andmeid ERP-süsteemidega ja täitmisteenustega.
Miks kasutada Bagisto Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks
EverShop
Kaasaegne avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis põhineb Node.js-il, Reactil, GraphQL-il ja PostgreSQL-il