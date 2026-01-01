Paigalda Postiz ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga sotsiaalmeedia ajastamise platvorm AI-põhise sisuloomega enam kui 15 võrgustiku jaoks ühest juhtpaneelist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Postiz
Postiz on avatud lähtekoodiga alternatiiv kallitele sotsiaalmeedia SaaS-tööriistadele, mis võimaldab sul ajastada, hallata ja analüüsida oma kohalolekut X-is (Twitter), LinkedInis, Facebookis, Instagramis, TikTokis, Redditil, YouTube'is, Blueskys, Mastodonil, Discordis ja mujal ühest ühtsest liidesest. Selle sisseehitatud AI integratsioon OpenAI-ga genereerib postituste soovitusi ja automaatseid lõpetamisi, samal ajal kui Canva-laadne redaktor tegeleb visuaalse sisuga.
Postizi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu sisustrateegia ja analüüsiandmed privaatsena, kaotab kasutajapõhised liitumistasud ja annab meeskondadele piiramatu ajastamisvõimaluse kohandatud integratsioonidega läbi N8N-i, Make.com-i ja Zapier-i.
Postiz peamised omadused
Mitme platvormi planeerimine
Planeeri ja avalda 15+ sotsiaalvõrgustikku samaaegselt ühisest sisukalendrist, lohistades ja paigutades ümber ning importides hulgi CSV-faile.
AI sisu loomine
OpenAI integratsioon pakub välja postituste sisu, lõpetab mustandid ja aitab kohandada sõnumeid iga platvormi sihtrühmale — säästes tunde käsitsi kirjutamist.
Sisseehitatud visuaalne redaktor
Canva-sarnane redaktor võimaldab sul kujundada pilte ja brändigraafikat otse Postizi sees, ilma et peaksid eraldi kujundustööriista vahetama.
Meeskonna koostöö
Rollipõhine juurdepääsukontroll ja kinnitusvoogud võimaldavad mitmel kaastöötajal hallata sotsiaalmeedia kontosid, säilitades samal ajal brändi ühtsuse ja järelevalve.
Automaatika integratsioonid
Kohalikud konnektorid N8N-i, Make.com-i ja Zapier'i jaoks võimaldavad sul käivitada postitusi välistest sündmustest ning luua terviklikke sisuhalduse automatiseerimise töövooge.
Miks kasutada Postiz Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.