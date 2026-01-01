Postiz on avatud lähtekoodiga alternatiiv kallitele sotsiaalmeedia SaaS-tööriistadele, mis võimaldab sul ajastada, hallata ja analüüsida oma kohalolekut X-is (Twitter), LinkedInis, Facebookis, Instagramis, TikTokis, Redditil, YouTube'is, Blueskys, Mastodonil, Discordis ja mujal ühest ühtsest liidesest. Selle sisseehitatud AI integratsioon OpenAI-ga genereerib postituste soovitusi ja automaatseid lõpetamisi, samal ajal kui Canva-laadne redaktor tegeleb visuaalse sisuga.

Postizi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu sisustrateegia ja analüüsiandmed privaatsena, kaotab kasutajapõhised liitumistasud ja annab meeskondadele piiramatu ajastamisvõimaluse kohandatud integratsioonidega läbi N8N-i, Make.com-i ja Zapier-i.