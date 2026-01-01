n8n on töövoogude automatiseerimise platvorm, mis ühendab rakendusi, teenuseid ja API-sid visuaalse sõlmepõhise liidese kaudu. See võimaldab üksikisikutel ja meeskondadel automatiseerida korduvaid ülesandeid, sünkroonida andmeid tööriistade vahel ja luua kohandatud integratsioonitorustikke – seda kõike ilma andmeid kolmanda osapoole pilve lukustamata. Sadade sisseehitatud sõlmede, kohandatud JavaScripti loogika toe ning veebihaakide ja ajakavade kaudu sündmustepõhise täitmisega saab n8n hakkama kõigega alates lihtsatest teavitustest kuni keerukate mitmeastmeliste äriprotsessideni.

n8n-i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu töövoo loogika, API mandaadid ja täitmisandmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Saad piiramatult töövoogude täitmisi ilma ülesandepõhise hinnastamiseta ja täieliku kontrolli oma automatiseerimiste laiendamiseks, varundamiseks ja versioonimiseks täpselt vastavalt vajadusele.