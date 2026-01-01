N8n installimine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga töövoo automatiseerimise platvorm visuaalse sõlmepõhise redaktoriga rakenduste, API-de ja teenuste ühendamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada n8n
n8n on töövoogude automatiseerimise platvorm, mis ühendab rakendusi, teenuseid ja API-sid visuaalse sõlmepõhise liidese kaudu. See võimaldab üksikisikutel ja meeskondadel automatiseerida korduvaid ülesandeid, sünkroonida andmeid tööriistade vahel ja luua kohandatud integratsioonitorustikke – seda kõike ilma andmeid kolmanda osapoole pilve lukustamata. Sadade sisseehitatud sõlmede, kohandatud JavaScripti loogika toe ning veebihaakide ja ajakavade kaudu sündmustepõhise täitmisega saab n8n hakkama kõigega alates lihtsatest teavitustest kuni keerukate mitmeastmeliste äriprotsessideni.
n8n-i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu töövoo loogika, API mandaadid ja täitmisandmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Saad piiramatult töövoogude täitmisi ilma ülesandepõhise hinnastamiseta ja täieliku kontrolli oma automatiseerimiste laiendamiseks, varundamiseks ja versioonimiseks täpselt vastavalt vajadusele.
n8n peamised omadused
Visuaalne töövoo koostaja
Lohista-ja-kukuta sõlmede redaktor võimaldab sul visuaalselt kujundada mitmeastmelisi automatiseerimisi, reaalajas täitmise eelvaadetega iga sammu silumiseks.
Sajad integratsioonid
Sisseehitatud sõlmed hõlmavad populaarseid rakendusi, andmebaase ja API-sid — alates Slackist ja GitHubist kuni PostgreSQLi ja HTTP-päringuteni — kasutusvalmis ilma kohandatud koodita.
Kohandatud JavaScripti loogika
Kirjuta JavaScripti otse töövoo sõlmedesse andmete teisendamiseks, äri loogika rakendamiseks või kutsumaks mis tahes välist API-t, mida sisseehitatud integratsioonid ei kata.
Veebikonksud ja ajastamine
Käivita töövoogusid koheselt veebihaakide kaudu, cron-ajakava alusel või vastuseks ühendatud teenuste sündmustele ilma pideva päringuta.
Ise majutatud andmete omandus
Kõik töövoo definitsioonid, API mandaadid ja täitmislogid jäävad sinu VPS-i, ilma täitmistasudeta ja ilma kasutuspiiranguteta.
Miks kasutada n8n Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
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