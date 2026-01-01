Activepieces on tasuta, avatud lähtekoodiga automatiseerimisplatvorm, mis võimaldab sul ühendada oma rakendused ja automatiseerida korduvaid ülesandeid visuaalse lohistamis- ja kukutamisredaktori kaudu – koodi pole vaja. Üle 200 integratsiooniga, mis hõlmavad tootlikkuse tööriistu, suhtlusplatvorme, andmebaase ja AI-teenuseid, on see isemajutatav alternatiiv Zapierile ja Make'ile.

Activepiecesi eristab selle loomupärane AI-keskne disain: saad luua intelligentseid agente, mis kasutavad LLM-e arutlemiseks ja tegutsemiseks, ühenduda MCP-ühilduvate tööriistadega ja käivitada kohandatud JavaScripti või Pythoni samme, kui koodivaba lahendusest ei piisa. Kuna kõik töötab sinu enda infrastruktuuril, sinu API-võtmed, kliendiandmed ja äriloogika ei lahku kunagi sinu serveritest – ja ülesandepõhiseid kasutusmakse ei ole, olenemata sellest, kui palju automaatikaid sa käivitad.