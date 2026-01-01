Paigalda Activepieces ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga koodivaba automatiseerimisplatvorm 200+ integratsiooni ja sisseehitatud AI agendi toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Activepieces
Activepieces on tasuta, avatud lähtekoodiga automatiseerimisplatvorm, mis võimaldab sul ühendada oma rakendused ja automatiseerida korduvaid ülesandeid visuaalse lohistamis- ja kukutamisredaktori kaudu – koodi pole vaja. Üle 200 integratsiooniga, mis hõlmavad tootlikkuse tööriistu, suhtlusplatvorme, andmebaase ja AI-teenuseid, on see isemajutatav alternatiiv Zapierile ja Make'ile.
Activepiecesi eristab selle loomupärane AI-keskne disain: saad luua intelligentseid agente, mis kasutavad LLM-e arutlemiseks ja tegutsemiseks, ühenduda MCP-ühilduvate tööriistadega ja käivitada kohandatud JavaScripti või Pythoni samme, kui koodivaba lahendusest ei piisa. Kuna kõik töötab sinu enda infrastruktuuril, sinu API-võtmed, kliendiandmed ja äriloogika ei lahku kunagi sinu serveritest – ja ülesandepõhiseid kasutusmakse ei ole, olenemata sellest, kui palju automaatikaid sa käivitad.
Activepieces peamised omadused
Visuaalne töövoo koostaja
Lohista-ja-vabasta liides võimaldab kellelgi luua mitmeastmelisi automaatikaid koodi kirjutamata, vähendades aega ideest töötava töövooni minutiteni.
200+ integratsiooni
Ühenda Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion ja sadu teisi kohe kasutusvalmis, hõlmates tööriistu, mida enamik meeskondi juba kasutab.
AI-agendi tugi
Loo agente, mis kasutavad suuri keelemudeleid arutlemiseks, otsimiseks ja toimingute tegemiseks – minnes kaugemale reeglipõhisest automatiseerimisest, et käidelda ülesandeid, mis nõuavad otsustusvõimet.
Kohandatud koodi sammud
Sukeldu JavaScripti või Pythonisse mis tahes voos loogika jaoks, mis ületab koodivaba lahenduse piire, andes arendajatele täieliku paindlikkuse visuaalsest koostajast loobumata.
Ei mingit kasutuspõhist hinnastamist
Isemajutus tähendab piiramatut töövoo käivitamist lisakuludeta, muutes Activepiecesi ökonoomseks suuremahuliste automatiseerimistorustike jaoks, mis oleksid pilveplatvormidel kallid.
Miks kasutada Activepieces Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.