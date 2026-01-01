Automatisch on avatud lähtekoodiga töövoogude automatiseerimise platvorm, mis võimaldab sul ühendada rakendusi ja automatiseerida korduvaid ülesandeid visuaalse, koodivaba liidese kaudu. Nagu Zapier või Make, lood sa töövooge, mis käivitavad toiminguid teenuste vahel — kuid Automatischiga jäävad kõik sinu andmed ja automatiseerimisloogika sinu enda serverisse, ilma ülesandepõhise hinnastamise või kasutuspiiranguteta.

Automatisch'i ise majutamine tähendab, et sinu API mandaadid, töövoo andmed ja äri loogika ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i töövoogude salvestamiseks, Redis-t ülesannete järjekorda panemiseks ja spetsiaalset tööprotsessi usaldusväärseks taustal täitmiseks. Logi sisse vaikimisi mandaatidega ja muuda need kohe seadetest.