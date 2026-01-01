Avatud lähtekoodiga Zapieri alternatiiv rakenduste ühendamiseks ja töövoogude automatiseerimiseks ilma kodeerimata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Automatisch
Automatisch on avatud lähtekoodiga töövoogude automatiseerimise platvorm, mis võimaldab sul ühendada rakendusi ja automatiseerida korduvaid ülesandeid visuaalse, koodivaba liidese kaudu. Nagu Zapier või Make, lood sa töövooge, mis käivitavad toiminguid teenuste vahel — kuid Automatischiga jäävad kõik sinu andmed ja automatiseerimisloogika sinu enda serverisse, ilma ülesandepõhise hinnastamise või kasutuspiiranguteta.
Automatisch'i ise majutamine tähendab, et sinu API mandaadid, töövoo andmed ja äri loogika ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i töövoogude salvestamiseks, Redis-t ülesannete järjekorda panemiseks ja spetsiaalset tööprotsessi usaldusväärseks taustal täitmiseks. Logi sisse vaikimisi mandaatidega ja muuda need kohe seadetest.
Automatisch peamised omadused
Visuaalne voogude koostaja
Loo automatiseerimisvood, ühendades päästikud ja toimingud lohista-ja-vabasta liideses, koodi kirjutamata.
Rakenduste integratsioonid
Ühendu populaarsete teenustega nagu Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio ja paljude teistega sisseehitatud konnektorite kaudu.
Webhooki käivitajad
Käivita töövoogusid välistest sündmustest, kasutades sisenevaid veebihaake reaalajas automatiseerimiseks mis tahes allikast.
Tingimuslik loogika
Lisa filtreid ja tingimusi töövoogudele, nii et toimingud käivituvad ainult siis, kui teatud kriteeriumid on täidetud.
Taustaprotsess
Pühendatud tööprotsess tagab pikaajaliste ja ajastatud automatiseerimisülesannete usaldusväärse täitmise.
Miks kasutada Automatisch Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.