PrestaShop on funktsiooniderohke avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mida kasutavad kaupmehed enam kui 190 riigis. See pakub kõike, mis on vajalik professionaalse veebipoe käivitamiseks kohe karbist välja võttes: tootekataloogi haldus, tellimuste töötlemine, integreeritud makseväravad (PayPal, Stripe ja palju muud), mitmekeelne ja mitme valuuta tugi ning sisseehitatud SEO tööriistad – kõike seda hallatakse intuitiivsest halduspaneelist.

PrestaShopi majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed ja maksekirjed sinu kontrolli all, võimaldab sul peenhäälestada PHP-d ja MySQL-i tippjõudluse saavutamiseks ning skaleerub sinu äriga ilma tehingutasude või kohapõhise hinnastamiseta majutatud e-kaubanduse platvormidelt.