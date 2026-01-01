Juuruta PrestaShop ühe klõpsuga paigaldusena.
Võimas avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mis toetab üle 300 000 veebipoe kogu maailmas täieliku tootehalduse, maksete ja mitmekeelse toega.
Valige VPS-pakett PrestaShop jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PrestaShop
PrestaShop on funktsiooniderohke avatud lähtekoodiga e-kaubanduse platvorm, mida kasutavad kaupmehed enam kui 190 riigis. See pakub kõike, mis on vajalik professionaalse veebipoe käivitamiseks kohe karbist välja võttes: tootekataloogi haldus, tellimuste töötlemine, integreeritud makseväravad (PayPal, Stripe ja palju muud), mitmekeelne ja mitme valuuta tugi ning sisseehitatud SEO tööriistad – kõike seda hallatakse intuitiivsest halduspaneelist.
PrestaShopi majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed ja maksekirjed sinu kontrolli all, võimaldab sul peenhäälestada PHP-d ja MySQL-i tippjõudluse saavutamiseks ning skaleerub sinu äriga ilma tehingutasude või kohapõhise hinnastamiseta majutatud e-kaubanduse platvormidelt.
PrestaShop peamised omadused
Täielik tootekataloog
Halda piiramatul hulgal tooteid variantide, kombinatsioonide, atribuutide ja paindlike hinnareeglitega, sh hulgiostu soodustused ja ajaliselt piiratud sooduskampaaniad.
Integreeritud maksed
Aktsepteeri makseid PayPali, Stripe'i, pangaülekande ja kümnete piirkondlike makselahenduste kaudu moodulite turuplatsilt — kohandatud maksekoodi pole vaja.
Mitmekeelne & valuuta
Müü klientidele üle maailma koos sisseehitatud toega mitmele keelele, valuutadele ja maksureeglitele ühes poe installatsioonis ühelt administraatori juhtpaneelilt.
SEO ja Turundustööriistad
Kohandatavad URL-id, metaväljad, saidikaardi genereerimine ning sisseehitatud sooduskupongi ja lojaalsusprogrammi tööriistad aitavad suurendada liiklust ja korduvoste.
Teemad ja moodulid
Tuhandete teemade ja moodulite turg võimaldab sul laiendada disaini ja funktsionaalsust koodi puudutamata, alates otsevestlusest kuni lojaalsuspunktideni.
Miks kasutada PrestaShop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.