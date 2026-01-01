Paigalda nopCommerce ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga ASP.NET e-kaubanduse platvorm, mis toetab tuhandeid veebipoode täisfunktsionaalse halduspaneeli ja 1 700+ turuplatsi laiendusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada nopCommerce
nopCommerce on maailma enim allalaaditud .NET-põhine e-kaubanduse platvorm, mida usaldavad tuhanded ettevõtted igas suuruses veebipoodide haldamiseks. ASP.NET Core'ile ehitatud platvormil on täisfunktsionaalne adminipaneel toodete, tellimuste, klientide, allahindluste ja saatmise haldamiseks ning see toetab koheselt PostgreSQL-i, MySQL-i ja Microsoft SQL Serverit.
Platvormi avatud arhitektuur toetab tuhandeid pistikprogramme ja teemasid nopCommerce'i turuplatsilt, võimaldades kaupmeestel oma poode laiendada ilma põhikoodi muutmata. Isemajutus oma VPS-is tähendab null tehingutasu, täielikku kontrolli kliendiandmete üle ja müügipõhiste tasude puudumist sõltumata tulude mahust.
nopCommerce peamised omadused
Täielik halduspaneel
Halda tooteid, kategooriaid, tellimusi, kliente, soodustusi ja tarnereegleid ühest terviklikust administraatori juhtpaneelist.
Mitmepoe tugi
Käita mitut iseseisvat e-poodi ühest nopCommerce'i paigaldusest, igaühel oma kataloog, hinnakujundus ja kujundus.
Turu pistikprogrammide ökosüsteem
Laienda oma poodi makseväravate, tarnepakkujate, ERP-integratsioonide ja kohandatud kujundustega üle 1 700 turuplatsi laienduse hulgast.
Rahvusvaheline müük
Sisseehitatud mitme valuuta, mitmekeelsuse ja maksude haldamine teevad lihtsaks müüa klientidele igas riigis.
SEO- ja turundustööriistad
Sisseehitatud SEO funktsioonid, hüljatud ostukorvi taastamine, lojaalsuspunktid ja soodushindade tööriistad toovad liiklust ja korduvoste.
Miks kasutada nopCommerce Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.