nopCommerce on maailma enim allalaaditud .NET-põhine e-kaubanduse platvorm, mida usaldavad tuhanded ettevõtted igas suuruses veebipoodide haldamiseks. ASP.NET Core'ile ehitatud platvormil on täisfunktsionaalne adminipaneel toodete, tellimuste, klientide, allahindluste ja saatmise haldamiseks ning see toetab koheselt PostgreSQL-i, MySQL-i ja Microsoft SQL Serverit.

Platvormi avatud arhitektuur toetab tuhandeid pistikprogramme ja teemasid nopCommerce'i turuplatsilt, võimaldades kaupmeestel oma poode laiendada ilma põhikoodi muutmata. Isemajutus oma VPS-is tähendab null tehingutasu, täielikku kontrolli kliendiandmete üle ja müügipõhiste tasude puudumist sõltumata tulude mahust.