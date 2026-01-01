WordPressi paigaldamine ühe klõpsuga.
Maailma populaarseim sisuhaldussüsteem, mis toidab üle 40% kõikidest veebisaitidest, tuhandete teemade ja pistikprogrammidega.
Valige VPS-pakett WordPress jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WordPress
WordPress on maailma populaarseim sisuhaldussüsteem, mis toetab üle 40% kõigist interneti veebisaitidest. See pakub paindlikku avaldamisplatvormi blogidele, äriveebisaitidele, portfooliotele, e-kaubanduse poodidele ja muule — visuaalse redaktori, teemasüsteemi ja kümnete tuhandete pistikprogrammide ökosüsteemiga.
WordPressi isemajutamine VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma saidi jõudluse, turvalisuse ja andmete üle ilma igakuiste platvormitasudeta. See mall sisaldab MySQL-i usaldusväärseks andmebaasi salvestamiseks ja marsruutimine eelinstallitud Traefiku pöördproksi kaudu tagab automaatse HTTPS-i sinu domeenile alates esimesest juurutamisest.
WordPress peamised omadused
Massiivne pistikprogrammide ökosüsteem
Vali enam kui 60 000 tasuta ja tasulise pistikprogrammi hulgast, et lisada e-kaubandust, SEO-d, vorme, vahemälu ja mis tahes muud funktsionaalsust.
Teema teek
Vali tuhandete tasuta ja tasuliste teemade hulgast, et koheselt muuta oma saidi kujundust koodi puudutamata.
Visuaalne plokkredaktor
Loo lehti Gutenbergi plokkredaktoriga, kasutades pukseeritavaid paigutustööriistu, mis ei vaja kodeerimisoskust.
Mitme saidi tugi
Käita WordPressi saitide võrgustikku ühest installatsioonist, jagades teemasid ja pistikprogramme kõikide saitide vahel.
WooCommerce valmis
Installige WooCommerce, et muuta WordPress täisfunktsionaalseks e-poeks koos toodete, ostukorvi ja maksetega.
Miks kasutada WordPress Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.