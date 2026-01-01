Apache JSPWiki on funktsioonirikas, Java-põhine wiki mootor, mida hooldatakse tipptasemel Apache projektina. Lehed salvestatakse lihttekstifailidena koos täieliku versiooniajalooga, samas kui manused, leheküljemallid ja suur komplekteeritud pistikprogrammide teek muudavad selle sobivaks dokumentatsioonikeskuste, teadmusbaaside ja sisevõrgu koostöö saitide jaoks, kus stabiilsus ja pikaealisus on olulisemad kui trendide tagaajamine.

JSPWiki ise majutamine oma VPS-is annab sulle Apache litsentsiga wiki, mis töötab täielikult sinu enda Tomcat konteineris, ilma SaaS sõltuvusteta, ilma kasutajapõhise hinnastamiseta ja JAAS-põhise autentimisega, mida saad integreerida oma identiteedihaldussüsteemiga. Kõik alates wiki lehtedest kuni manusteni asub ühel püsival kettamahul, muutes varundamise ja migreerimise lihtsaks.