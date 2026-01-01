Kuni 69% allahindlust Apache JSPWiki tootele

Juuruta Apache JSPWiki ühe klõpsuga paigaldusena.

Küps Java-põhine wiki mootor sisseehitatud versioonihalduse, manuste, pistikprogrammide ja JAAS-toega juurdepääsukontrolliga.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta Apache JSPWiki ühe klõpsuga paigaldusena.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
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Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
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Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
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Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
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200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apache JSPWiki

Apache JSPWiki on funktsioonirikas, Java-põhine wiki mootor, mida hooldatakse tipptasemel Apache projektina. Lehed salvestatakse lihttekstifailidena koos täieliku versiooniajalooga, samas kui manused, leheküljemallid ja suur komplekteeritud pistikprogrammide teek muudavad selle sobivaks dokumentatsioonikeskuste, teadmusbaaside ja sisevõrgu koostöö saitide jaoks, kus stabiilsus ja pikaealisus on olulisemad kui trendide tagaajamine.

JSPWiki ise majutamine oma VPS-is annab sulle Apache litsentsiga wiki, mis töötab täielikult sinu enda Tomcat konteineris, ilma SaaS sõltuvusteta, ilma kasutajapõhise hinnastamiseta ja JAAS-põhise autentimisega, mida saad integreerida oma identiteedihaldussüsteemiga. Kõik alates wiki lehtedest kuni manusteni asub ühel püsival kettamahul, muutes varundamise ja migreerimise lihtsaks.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apache JSPWiki peamised omadused

Lehe versioonide ajalugu

Iga muudatus salvestatakse VersioningFileProvideri poolt, nii et saad võrrelda versioone ja tagasi pöörata soovimatud muudatused igal ajal.

Manused ja meedia

Laadi üles pilte, dokumente ja muid faile otse lehtedele sisseehitatud manuste pakkujaga, mis salvestab kõik sinu VPS-i kettale.

JAAS juurdepääsukontroll

Peeneteralised lehe- ja rühmaõigused jõustatakse Java autentimis- ja autoriseerimisteenuse kaudu, millel on pistikprogrammidega taustsüsteemid LDAP-i või kohandatud valdkondade jaoks.

Pistikprogrammide ja mallide teek

Laienda lehekülgi komplekteeritud pistikprogrammidega sisukordade, otsingu, RSS-i ja dünaamilise sisu jaoks, või kujunda wiki ümber JSP-põhiste leheküljemallidega.

Apache märgistussüntaks

Kirjuta sisu kerges JSPWiki märgistuses makrode, inter-wiki linkide ja reaalajas eelvaatega redigeerimise ajal.

Miks kasutada Apache JSPWiki Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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30-päevane raha tagasi garantii

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