Juuruta Apache JSPWiki ühe klõpsuga paigaldusena.
Küps Java-põhine wiki mootor sisseehitatud versioonihalduse, manuste, pistikprogrammide ja JAAS-toega juurdepääsukontrolliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache JSPWiki
Apache JSPWiki on funktsioonirikas, Java-põhine wiki mootor, mida hooldatakse tipptasemel Apache projektina. Lehed salvestatakse lihttekstifailidena koos täieliku versiooniajalooga, samas kui manused, leheküljemallid ja suur komplekteeritud pistikprogrammide teek muudavad selle sobivaks dokumentatsioonikeskuste, teadmusbaaside ja sisevõrgu koostöö saitide jaoks, kus stabiilsus ja pikaealisus on olulisemad kui trendide tagaajamine.
JSPWiki ise majutamine oma VPS-is annab sulle Apache litsentsiga wiki, mis töötab täielikult sinu enda Tomcat konteineris, ilma SaaS sõltuvusteta, ilma kasutajapõhise hinnastamiseta ja JAAS-põhise autentimisega, mida saad integreerida oma identiteedihaldussüsteemiga. Kõik alates wiki lehtedest kuni manusteni asub ühel püsival kettamahul, muutes varundamise ja migreerimise lihtsaks.
Apache JSPWiki peamised omadused
Lehe versioonide ajalugu
Iga muudatus salvestatakse VersioningFileProvideri poolt, nii et saad võrrelda versioone ja tagasi pöörata soovimatud muudatused igal ajal.
Manused ja meedia
Laadi üles pilte, dokumente ja muid faile otse lehtedele sisseehitatud manuste pakkujaga, mis salvestab kõik sinu VPS-i kettale.
JAAS juurdepääsukontroll
Peeneteralised lehe- ja rühmaõigused jõustatakse Java autentimis- ja autoriseerimisteenuse kaudu, millel on pistikprogrammidega taustsüsteemid LDAP-i või kohandatud valdkondade jaoks.
Pistikprogrammide ja mallide teek
Laienda lehekülgi komplekteeritud pistikprogrammidega sisukordade, otsingu, RSS-i ja dünaamilise sisu jaoks, või kujunda wiki ümber JSP-põhiste leheküljemallidega.
Apache märgistussüntaks
Kirjuta sisu kerges JSPWiki märgistuses makrode, inter-wiki linkide ja reaalajas eelvaatega redigeerimise ajal.
Miks kasutada Apache JSPWiki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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