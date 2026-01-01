Otter Wiki on kerge isemajutusega wiki, mis salvestab kõik lehed Giti hoidlasse ja kasutajaandmed SQLite'i — eraldi andmebaasiteenust pole vaja. Kirjutatud Pythonis puhta Bootstrapi liidesega, toetab see Markdowni redigeerimist, failimanuseid ja täielikku lehekülje versiooniajalugu, mida toetavad Giti kinnitused.

Isemajutus sinu VPS-is hoiab kogu wiki sisu sinu kontrolli all, peeneteraliste juurdepääsureeglitega, mis saavad piirata lugemist ja redigeerimist ainult registreeritud või administraatori heakskiiduga kasutajatele. Ühe konteineri disain tähendab, et pole midagi seadistada peale nimetatud mahu ja konteineri enda.