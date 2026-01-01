Paigaldage Otter Wiki ühe klõpsuga paigaldusega.
Minimalistlik isemajutatav wiki Giti toega leheajaloo, Markdowni redigeerimise ja kasutaja juurdepääsu kontrolliga ühes konteineris.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada An Otter Wiki
Otter Wiki on kerge isemajutusega wiki, mis salvestab kõik lehed Giti hoidlasse ja kasutajaandmed SQLite'i — eraldi andmebaasiteenust pole vaja. Kirjutatud Pythonis puhta Bootstrapi liidesega, toetab see Markdowni redigeerimist, failimanuseid ja täielikku lehekülje versiooniajalugu, mida toetavad Giti kinnitused.
Isemajutus sinu VPS-is hoiab kogu wiki sisu sinu kontrolli all, peeneteraliste juurdepääsureeglitega, mis saavad piirata lugemist ja redigeerimist ainult registreeritud või administraatori heakskiiduga kasutajatele. Ühe konteineri disain tähendab, et pole midagi seadistada peale nimetatud mahu ja konteineri enda.
An Otter Wiki peamised omadused
Git-põhine ajalugu
Iga lehe muutmine on automaatselt Giti commit, andes sulle täieliku versiooniajaloo, mida saad veebiliidese kaudu sirvida, võrrelda ja taastada.
Markdowni redigeerimine
Kirjuta ja redigeeri lehti Markdownis reaalajas eelvaate redaktoriga — ilma omandiõigusliku formaadi või rikkaliku teksti lukustuseta.
Juurdepääsu kontroll
Lugemis-, kirjutamis- ja manuste õigused on eraldi konfigureeritud anonüümsetele külastajatele, registreeritud kasutajatele ja administraatori heakskiiduga kasutajatele.
Failimanused
Laadi üles ja manusta pilte ja faile otse vikilehtedele, mis on salvestatud koos lehe sisuga püsivasse andmemahtu.
Kasutaja haldamine
Sisseehitatud registreerimine koos valikulise e-posti kinnituse ja administraatori kinnitusvoogudega annavad täieliku kontrolli selle üle, kes saavad panustada.
Miks kasutada An Otter Wiki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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