Nextcloud on terviklik avatud lähtekoodiga tootlikkuse platvorm, mis asendab Google Workspace'i ja Dropboxi failide sünkroonimise, reaalajas dokumentide redigeerimise, kalendri, kontaktide, videokonverentside ja palju muuga. Töölaua- ja mobiiliklientidega igale platvormile integreerub see sujuvalt igapäevastesse töövoogudesse, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda serveris.

Nextcloudi ise majutamine sinu VPS-is kaotab ära kasutajapõhised liitumistasud, eemaldab pilveteenuse pakkujate kehtestatud salvestuspiirangud ja annab sulle täieliku kontrolli selle üle, kus tundlikud failid ja suhtlus asuvad — mis on kriitilise tähtsusega meeskondadele, kellel on vastavusnõuded või privaatsusprobleemid.