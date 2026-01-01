Paigalda Nextcloud ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev produktiivsussviit failide sünkroonimise, ühistöötluse, kalendri ja videokõnedega — sinu andmed, sinu infrastruktuur.
Valige VPS-pakett Nextcloud jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Nextcloud
Nextcloud on terviklik avatud lähtekoodiga tootlikkuse platvorm, mis asendab Google Workspace'i ja Dropboxi failide sünkroonimise, reaalajas dokumentide redigeerimise, kalendri, kontaktide, videokonverentside ja palju muuga. Töölaua- ja mobiiliklientidega igale platvormile integreerub see sujuvalt igapäevastesse töövoogudesse, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda serveris.
Nextcloudi ise majutamine sinu VPS-is kaotab ära kasutajapõhised liitumistasud, eemaldab pilveteenuse pakkujate kehtestatud salvestuspiirangud ja annab sulle täieliku kontrolli selle üle, kus tundlikud failid ja suhtlus asuvad — mis on kriitilise tähtsusega meeskondadele, kellel on vastavusnõuded või privaatsusprobleemid.
Nextcloud peamised omadused
Failide sünkroonimine ja jagamine
Sünkrooni faile kõigis oma seadmetes töölaua- ja mobiilirakendustega ning jaga kolleegide või klientidega, kasutades parooliga kaitstud, aeguvate linkide abil.
Koostööl põhinev dokumentide redigeerimine
Muuda dokumente, tabeleid ja esitlusi reaalajas OnlyOffice'i või Collabora integratsiooniga — Microsoft 365 tellimust pole vaja.
Kalender ja kontaktid
Halda kalendreid ja kontakte täieliku CalDAV/CardDAV toega, sünkroonides loomulikult iOS-i, Androidi, macOS-i ja Windowsi klientidega.
Videokõned ja vestlus
Nextcloud Talk pakub otsast lõpuni krüpteeritud videokõnesid ja meeskonnasõnumeid otse sinu Nextcloudi keskkonnas, kolmanda osapoole teenust pole vaja.
Rakenduste ökosüsteem
Laienda funktsionaalsust üle 300 rakendusega Nextcloudi rakenduste poest, mis hõlmavad kõike alates e-postist kuni projektijuhtimise ja otsast lõpuni krüpteerimiseni.
Miks kasutada Nextcloud Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.