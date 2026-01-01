Paigalda Spree ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga peata e-kaubanduse platvorm mitme müüja, B2B ja piiriüleste veebipoodide loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Spree
Spree on täielikult avatud lähtekoodiga peata e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud Ruby on Rails'ile ja toetab kõike alates ühe tootega poodidest kuni ettevõtete B2B turgude ja mitme müüja platvormideni. See pakub täielikku REST API-t, TypeScript SDK-d ja tootmisvalmis Next.js poe esiosa, et saaksid käivitada täielikult kohandatud veebipoe, ilma et peaksid taustaprogrammi nullist ehitama.
Spree ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kliendiandmete, maksevoogude ja tootekataloogi üle — ilma tulude jagamiseta, tehingutasudeta ja tarnija piiranguteta selle osas, milliseid makseväravaid või tellimuste täitmise teenuseid saad ühendada.
Spree peamised omadused
Peata arhitektuur
Täielik REST API ja TypeScripti SDK võimaldavad sul luua mis tahes e-poe esikülje — olgu see Next.js, mobiilne või kohandatud — samal ajal kui Spree haldab kogu kaubandusloogikat kulisside taga.
Mitme müüja turg
Sisseehitatud müüjahaldus võimaldab sul käitada turuplatsi mitme müüja, eraldi kataloogide ja sõltumatu tellimuste täitmisega ühest installatsioonist.
B2B Hulgimüük
Loo kliendigruppe kohandatud hinnakujunduse, tellimuse miinimumkoguste ja krediiditingimustega, et hallata B2B hulgimüüki oma B2C e-poe kõrval ilma teise platvormita.
Piiriülene kaubandus
Loomulik mitmevaluuta ja mitmekeelne tugi võimaldab sul müüa globaalselt ilma kolmanda osapoole pistikprogrammide või riigipõhiste lahendusteta.
Täistekstiline tooteotsing
Meilisearchi integratsioon pakub veataluvusega, millisekundilist tooteotsingut koos fassetitud filtreerimisega, mis on koheselt kasutusvalmis.
Miks kasutada Spree Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.