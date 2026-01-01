Spree on täielikult avatud lähtekoodiga peata e-kaubanduse platvorm, mis on ehitatud Ruby on Rails'ile ja toetab kõike alates ühe tootega poodidest kuni ettevõtete B2B turgude ja mitme müüja platvormideni. See pakub täielikku REST API-t, TypeScript SDK-d ja tootmisvalmis Next.js poe esiosa, et saaksid käivitada täielikult kohandatud veebipoe, ilma et peaksid taustaprogrammi nullist ehitama.

Spree ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kliendiandmete, maksevoogude ja tootekataloogi üle — ilma tulude jagamiseta, tehingutasudeta ja tarnija piiranguteta selle osas, milliseid makseväravaid või tellimuste täitmise teenuseid saad ühendada.