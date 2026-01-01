Mauticu paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga turunduse automatiseerimise platvorm e-posti kampaaniate, müügivihjete hindamise ja mitmekanalilise klientide kaasamise jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mautic
Mautic on täielikult avatud lähtekoodiga turunduse automatiseerimise platvorm, mis annab ettevõtetele täieliku kontrolli oma kampaaniate, kontaktandmete ja klienditeekondade üle. Erinevalt SaaS-i turundustööriistadest, mis võtavad tasu kontakti kohta, töötab Mautic sinu enda infrastruktuuril — puuduvad korduvad platvormitasud, andmete jagamine kolmandate osapooltega ja tarnija lukustus.
Mauticu ise majutamine VPS-il hoiab sinu kliendiandmed sinu otsese kontrolli all — mis on kriitilise tähtsusega GDPR-i ja andmete suveräänsuse nõuete täitmiseks. Ilma kontakti kohta arvestatava hinnastamiseta saad sa oma turundustegevusi skaleerida ilma lisakuludeta, säilitades samal ajal täieliku omandiõiguse iga e-kirja, kampaania ja müügivihje interaktsiooni üle.
Mautic peamised omadused
E-posti kampaania automaatika
Loo automatiseeritud tilkkampaaniaid ja saatekirju lohista-ja-paiguta koostaja, dünaamilise sisu isikupärastamise ja A/B testimisega.
Müügivihjete hindamine ja jälgimine
Hinda kontakte lehekülastuste, e-kirjade avamiste, vormide esitamiste ja kohandatud sündmuste põhjal, et prioriseerida järeltegevust õigel hetkel.
Visuaalne kampaania koostaja
Kujunda keerukaid mitmeastmelisi klienditeekondi lõuendipõhise töövoo redaktoriga, mis ühendab tingimusi, tegevusi ja otsuseid.
Kontaktide segmenteerimine
Segmenteeri kontakte dünaamiliselt, kasutades käitumuslikke andmeid, demograafilisi andmeid ja kohandatud välju, et sihtida õiget sihtrühma iga kampaania jaoks.
Mitmekanaliline teavitustöö
Jõua kontaktideni e-posti, SMS-i, tõuketeavituste ja veebiteavituste kaudu ühelt platvormilt, ühtse kaasamise jälgimisega.
Miks kasutada Mautic Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.