Mautic on täielikult avatud lähtekoodiga turunduse automatiseerimise platvorm, mis annab ettevõtetele täieliku kontrolli oma kampaaniate, kontaktandmete ja klienditeekondade üle. Erinevalt SaaS-i turundustööriistadest, mis võtavad tasu kontakti kohta, töötab Mautic sinu enda infrastruktuuril — puuduvad korduvad platvormitasud, andmete jagamine kolmandate osapooltega ja tarnija lukustus.

Mauticu ise majutamine VPS-il hoiab sinu kliendiandmed sinu otsese kontrolli all — mis on kriitilise tähtsusega GDPR-i ja andmete suveräänsuse nõuete täitmiseks. Ilma kontakti kohta arvestatava hinnastamiseta saad sa oma turundustegevusi skaleerida ilma lisakuludeta, säilitades samal ajal täieliku omandiõiguse iga e-kirja, kampaania ja müügivihje interaktsiooni üle.