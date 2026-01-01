Juuruta Budibase ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga vähese koodiga platvorm sisemiste ärirakenduste, halduspaneelide ja automatiseeritud töövoogude loomiseks ilma ulatusliku kodeerimiseta.
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Millega saab ehitada Budibase
Budibase on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab meeskondadel luua sisemisi tööriistu, armatuurlaudu ja automatiseeritud töövooge visuaalse pukseerimisliidese abil. See ühendub PostgreSQL-iga, MySQL-iga, MongoDB-ga, REST API-dega ja oma sisseehitatud andmebaasiga, muutes andmeallikad funktsionaalseteks rakendusteks tundide, mitte nädalatega.
Budibase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab ärikriitilised andmed ja rakendusloogika teie infrastruktuuris, täites andmete suveräänsuse ja vastavusnõudeid, mida pilvepõhised madala koodiga tööriistad ei suuda rahuldada. Täielik virn — rakendusteenus, töötaja, CouchDB, Redis ja MinIO — töötab ühes juurutuses ilma väliste sõltuvusteta.
Budibase peamised omadused
Visuaalne rakenduse koostaja
Lohista-ja-paiguta komponendid — tabelid, vormid, diagrammid ja nupud — lõuendile, et luua funktsionaalseid ärirakendusi ilma esiotsa koodi kirjutamata.
Mitmeallikalised andmeühendused
Ühendu PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB, REST API-de ja sisseehitatud CouchDB andmebaasiga, nii et rakendused saaksid lugeda ja kirjutada teie olemasolevatest andmeallikatest.
Töövoo automaatika
Määratle automatiseeritud protsessid päästikute, tingimuste ja tegevustega, et asendada käsitsi tehtavad sammud kinnitusvoogudes, teavitustes ja andmeoperatsioonides.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra rollid kasutajatele rakenduse tasandil, nii et iga meeskonnaliige näeb ainult andmeid ja toiminguid, mis vastavad tema kohustustele.
Kohandatud JavaScripti loogika
Kasuta JavaScripti, kui visuaalsed sidumised ei ole piisavad, andes arendajatele täpset kontrolli andmete teisenduste ja tingimusliku käitumise üle.
Miks kasutada Budibase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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