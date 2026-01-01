Budibase on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab meeskondadel luua sisemisi tööriistu, armatuurlaudu ja automatiseeritud töövooge visuaalse pukseerimisliidese abil. See ühendub PostgreSQL-iga, MySQL-iga, MongoDB-ga, REST API-dega ja oma sisseehitatud andmebaasiga, muutes andmeallikad funktsionaalseteks rakendusteks tundide, mitte nädalatega.

Budibase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab ärikriitilised andmed ja rakendusloogika teie infrastruktuuris, täites andmete suveräänsuse ja vastavusnõudeid, mida pilvepõhised madala koodiga tööriistad ei suuda rahuldada. Täielik virn — rakendusteenus, töötaja, CouchDB, Redis ja MinIO — töötab ühes juurutuses ilma väliste sõltuvusteta.