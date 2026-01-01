Rendi graafikakaart. Professionaalne arvutusvõimsus, nüüd ligipääsetav.

Käita tehisintellekti, renderdamise ja arvutuskoormusi spetsiaalsetel NVIDIA GPU-del lihtsa tunnihinna ja pikaajaliste kohustusteta.
Alusta

Leidke oma töökoormusele vastav graafikaprotsessor

Võrdle videomälu, jõudlust ja tunnihindu, et leida endale sobiv. Varjatud tasusid ega väljumistasusid pole.

B200 (Dedicated)

Spetsiaalne Blackwell B200, jagamata juurdepääs treenimiseks ja suurimate tehisintellekti mudelite käitamiseks.

From6,08/tund
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608 krediiti/tund (1 krediit = 0,01 € ). Arveldatakse ainult teie eksemplari töötamise ajal.

192GB VIDEOMÄLU

Soovitatav:

Töökoormused, mis nõuavad eraldatud ressursse

Tehisintellekti järeldused suures mahus

Piirialade LLM-koolitus

Teaduslikud simulatsioonid ja kõrgjõudlusega andmetöötlus

B200

Blackwelli uusim lipulaev suurimate tehisintellekti mudelite treenimiseks ja käitamiseks.

From3,86/tund
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386 krediiti/tund (1 krediit = 0,01 € ). Arveldatakse ainult teie eksemplari töötamise ajal.

192GB VIDEOMÄLU

Soovitatav:

Suurte mudelite peenhäälestamine

Tehisintellekti järeldused suures mahus

Piirialade LLM-koolitus

Teaduslikud simulatsioonid ja kõrgjõudlusega andmetöötlus

A100 80GB PCIe

Tõestatud andmekeskuse tööloom tõsiseks tehisintellekti koolitamiseks ja järelduste tegemiseks.

From1,23/tund
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123 krediiti/tund (1 krediit = 0,01 € ). Arveldatakse ainult teie eksemplari töötamise ajal.

80GB VIDEOMÄLU

Soovitatav:

LLM-koolitus

Suurte mudelite peenhäälestamine

Suure partii järeldus

Mitme GPU skaleerimine

L40S

Mitmekülgne Ada Lovelace'i graafikaprotsessor, mis tasakaalustab tugevat järeldusjõudlust suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega.

From0,79/tund
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79 krediiti/tund (1 krediit = 0,01 € ). Arveldatakse ainult teie eksemplari töötamise ajal.

48GB VIDEOMÄLU

Soovitatav:

Tehisintellekti järeldused ja genereeriv tehisintellekt

3D-renderdamine ja virtuaalsed tööjaamad

Keskmise suurusega mudelite peenhäälestamine

Video transkodeerimine ja voogesitus

RTX PRO 6000 (Server)

Ettevõtte Blackwelli graafikakaart, mis on loodud nõudlike professionaalsete tehisintellekti ja visualiseerimise töökoormuste jaoks.

From0,51/tund
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51 krediiti/tund (1 krediit = 0,01 € ). Arveldatakse ainult teie eksemplari töötamise ajal.

96GB VIDEOMÄLU

Soovitatav:

Suure mudeli järeldused ja peenhäälestus

Videotöötlus ja voogesitus

Inseneri simulatsioonid ja teadusarvutus

Intensiivne 3D-renderdamine ja visualiseerimine

RTX 4090

Ületamatu hinna ja jõudluse suhe katsetamiseks ja väiksemateks töökoormusteks – ideaalne algus GPU-arvutusse.

From0,33/tund
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33 krediiti/tund (1 krediit = 0,01 € ). Arveldatakse ainult teie eksemplari töötamise ajal.

24GB VIDEOMÄLU

Soovitatav:

Development and experimentation

Tehisintellekti piltide ja videote genereerimine

3D-renderdamine

Järeldused väikeste ja keskmise suurusega mudelite jaoks

Pole kindel, mida valida?
Sirvi kasutusjuhtumeid, et leida endale sobiv graafikakaart.
Vaata kasutusjuhtumeid

Avasta, mida GPU võimsusega teha saab

Alates esimesest mudelist kuni tootmisjäreldusteni saate käitada nõudlikke GPU-koormusi ilma riistvara ostmata või kapitalikulusid õigustamata.

Vestlus ja LLM-i järeldused

Toetage vestlusroboteid, kaaspiloote ja API-sid madala latentsusega GPU-jõudlusega, mis on saadaval ööpäevaringselt. Kasutage Ollamat ja Open WebUI-d või tooge oma mudel vLLM-i või LangChaini abil.

Soovitatav graafikakaart: L40S
Serveeri mudeleid kuni 30 miljardi parameetrigaKäivita Ollama ühe klõpsugaLihtne tunnihinnakujundus
Järeldamiseks juurutamine

Mudelite treenimine ja peenhäälestamine

Treeni kohandatud mudeleid ja peenhäälesta LLM-e spetsiaalse videomälu abil. Kontrollpunktid püsivad ka taaskäivitamisel, nii et pikalt kestvad tööd saavad peatada ja jätkata ilma edenemist kaotamata.

Soovitatav graafikakaart: A100 80GB
96 GB VIDEOMÄLUPüsivad kontrollpunktidLoodud suurte mudelite treenimiseks
Juurutage tehisintellekti koolituseks

Ehita ja uuri tehisintellekti abil

Käivita GPU eksemplar ja seadista oma keskkond minutitega. Loo ühendus brauseri või terminali kaudu ja alusta kohe iteratsiooni.

Soovitatav graafikakaart: RTX 4090
Täielik juurjuurdepääs omaenda virna installimiseksBrauseri või SSH-terminali ligipääsPiisavalt taskukohane, et terve päev joosta
Alusta loomist

Piltide ja videote genereerimine

Käivita Stable Diffusion, ComfyUI ja renderdustöid piisava videomäluga kõrgresolutsioonilise väljundi ja partiitöötluse jaoks.

Soovitatav graafikakaart: RTX 4090
Piisavalt videomälu partiipiltide jaoksKiire ja taskukohane renderdamineSisseehitatud stabiilse difusiooni tugi
Juurutage põlvkonna jaoks

Video töötlemine ja kodeerimine

Kodeeri, transkodeeri ja renderda videot suure läbilaskevõimega riistvaralise kiirendusega, ilma oma masinaid sidumata.

Soovitatav graafikakaart: RTX PRO 6000 (server)
Üheksanda põlvkonna NVENC kiireks ja kvaliteetseks kodeerimiseksTäiskiirusega 8K kodeeringKodeering, mis töötab teie protsessorist sõltumatult
Juuruta kodeerimiseks

Alusta kiiremini valmisrakendustega

Käivita eelkonfigureeritud rakendused ühe klõpsuga, jäta käsitsi seadistamine vahele ja asu otse tööle.
Alusta kohe
Alusta kiiremini valmisrakendustega
Maksa ainult siis, kui graafikaprotsessor töötab

Maksa ainult siis, kui graafikaprotsessor töötab

GPU-de eest arvestatakse tasu iga tunni tagant, kasutades ühelt jagatud saldolt olevaid krediite. Vajadusel lisa krediite, pärast töö lõpetamist hävita oma eksemplar ja jäta kasutamata krediidid hilisemaks.

Miks valida tehisintellekti töökoormuste jaoks Hostingeri GPU

Maksa ainult selle eest, mida kasutad

Minutipõhine arveldamine tähendab, et maksad ainult kasutatud arvutusvõimsuse eest.

Valmis umbes 30 sekundiga

Käivitage eelkonfigureeritud rakendusi ilma draivereid, konteinereid või sõltuvusi installimata.

Halda ühelt juhtpaneelilt

Jälgige kasutamist ja hallake oma eksemplare alati, kui vaja.

Teie töökoormus on valmis. Samuti on valmis graafikaprotsessorid.

Käivitage spetsiaalsetel graafikakaartidel sekunditega. Makske tunnipõhiselt, ilma pikaajalise lepingu või riistvara ostmiseta.
Alusta kohe
Teie töökoormus on valmis. Samuti on valmis graafikaprotsessorid.

Hostingeri graafikakaardi KKK

Leia vastused Hostingeri GPU kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Jah. GPU eksemplaride eest võetakse tasu tunnipõhiselt krediitidena ja tasu võetakse ainult eksemplari töötamise ajal. Lõpetage see kohe, kui olete lõpetanud – minimaalset kohustust ega pikaajalist lepingut pole.
Eksemplari hävitamine on jäädav ja seda ei saa tagasi võtta. Kõik, mida püsimällu ei salvestata, läheb kaotsi. Taaskäivitamine seevastu käivitab eksemplari uuesti seda kustutamata, teie failid ja seadistus jäävad puutumata.
See sõltub peamiselt mudeli suurusest. Väiksemad mudelid ja piltide genereerimine töötavad hästi RTX 4090 või L40S peal, suuremad mudelid ja tõsine treening saavad kasu A100 või B200 lisa-VRAM-ist. Kui te pole kindel, sobitab meie GPU valija teie töökoormuse õige valikuga.
Mõlemad. Igal eksemplaril on täielik terminali ja SSH-juurdepääs, nii et saate installida kõik vajaliku. Kui eelistate seadistamise vahele jätta, on ühe klõpsuga rakendused, näiteks Ollama, kohe juurutamiseks valmis.
Saadavus muutub reaalajas vastavalt nõudlusele ja piirkonniti. Näitame reaalajas saadavust enne teie juurutamist, nii et teate alati, mis on laos olemas, mitte ei saa seda teada alles pärast tellimuse vormistamist.
GPU rentimine tähendab juurdepääsu suure jõudlusega graafikaprotsessorile pilve kaudu, selle asemel, et osta füüsilist riistvara. Maksate ainult kasutatud arvutusaja eest, tunni või isegi sekundi kaupa, ning pakkuja tegeleb hoolduse, jahutuse ja draiverite värskendustega. See on levinud valik tehisintellekti treenimiseks, masinõppe järelduste tegemiseks, 3D-renderdamiseks ja muudeks ülesanneteks, mis vajavad suurt arvutusvõimsust ilma GPU omamise esialgsete kuludeta.

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