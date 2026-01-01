Vestlus ja LLM-i järeldused
Toetage vestlusroboteid, kaaspiloote ja API-sid madala latentsusega GPU-jõudlusega, mis on saadaval ööpäevaringselt. Kasutage Ollamat ja Open WebUI-d või tooge oma mudel vLLM-i või LangChaini abil.
Spetsiaalne Blackwell B200, jagamata juurdepääs treenimiseks ja suurimate tehisintellekti mudelite käitamiseks.
192GB VIDEOMÄLU
Soovitatav:
Töökoormused, mis nõuavad eraldatud ressursse
Tehisintellekti järeldused suures mahus
Piirialade LLM-koolitus
Teaduslikud simulatsioonid ja kõrgjõudlusega andmetöötlus
Blackwelli uusim lipulaev suurimate tehisintellekti mudelite treenimiseks ja käitamiseks.
192GB VIDEOMÄLU
Soovitatav:
Suurte mudelite peenhäälestamine
Tehisintellekti järeldused suures mahus
Piirialade LLM-koolitus
Teaduslikud simulatsioonid ja kõrgjõudlusega andmetöötlus
Tõestatud andmekeskuse tööloom tõsiseks tehisintellekti koolitamiseks ja järelduste tegemiseks.
80GB VIDEOMÄLU
Soovitatav:
LLM-koolitus
Suurte mudelite peenhäälestamine
Suure partii järeldus
Mitme GPU skaleerimine
Mitmekülgne Ada Lovelace'i graafikaprotsessor, mis tasakaalustab tugevat järeldusjõudlust suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega.
48GB VIDEOMÄLU
Soovitatav:
Tehisintellekti järeldused ja genereeriv tehisintellekt
3D-renderdamine ja virtuaalsed tööjaamad
Keskmise suurusega mudelite peenhäälestamine
Video transkodeerimine ja voogesitus
Ettevõtte Blackwelli graafikakaart, mis on loodud nõudlike professionaalsete tehisintellekti ja visualiseerimise töökoormuste jaoks.
96GB VIDEOMÄLU
Soovitatav:
Suure mudeli järeldused ja peenhäälestus
Videotöötlus ja voogesitus
Inseneri simulatsioonid ja teadusarvutus
Intensiivne 3D-renderdamine ja visualiseerimine
Ületamatu hinna ja jõudluse suhe katsetamiseks ja väiksemateks töökoormusteks – ideaalne algus GPU-arvutusse.
24GB VIDEOMÄLU
Soovitatav:
Development and experimentation
Tehisintellekti piltide ja videote genereerimine
3D-renderdamine
Järeldused väikeste ja keskmise suurusega mudelite jaoks
Alates esimesest mudelist kuni tootmisjäreldusteni saate käitada nõudlikke GPU-koormusi ilma riistvara ostmata või kapitalikulusid õigustamata.
Toetage vestlusroboteid, kaaspiloote ja API-sid madala latentsusega GPU-jõudlusega, mis on saadaval ööpäevaringselt. Kasutage Ollamat ja Open WebUI-d või tooge oma mudel vLLM-i või LangChaini abil.
Treeni kohandatud mudeleid ja peenhäälesta LLM-e spetsiaalse videomälu abil. Kontrollpunktid püsivad ka taaskäivitamisel, nii et pikalt kestvad tööd saavad peatada ja jätkata ilma edenemist kaotamata.
Käivita GPU eksemplar ja seadista oma keskkond minutitega. Loo ühendus brauseri või terminali kaudu ja alusta kohe iteratsiooni.
Käivita Stable Diffusion, ComfyUI ja renderdustöid piisava videomäluga kõrgresolutsioonilise väljundi ja partiitöötluse jaoks.
Kodeeri, transkodeeri ja renderda videot suure läbilaskevõimega riistvaralise kiirendusega, ilma oma masinaid sidumata.
Maksa ainult selle eest, mida kasutad
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