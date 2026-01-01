Paigalda 1Backend ühe klõpsuga.
Isemajutusplatvorm AI rakenduste loomiseks skaleeritavate mikroteenuste ja mikroesiliidestega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada 1Backend
1Backend on avatud lähtekoodiga platvorm AI rakenduste tarnimiseks komponeeritavate mikroteenuste ja mikrofrondenditena, kõik ühest iseseisvalt majutatud juhtpaneelist. See koondab kasutajahalduse, õigused, saladused, konfiguratsiooni, marsruutimise, failisalvestuse ja AI mudelite teenuse, et meeskonnad saaksid keskenduda rakenduse loogikale, selle asemel et infrastruktuuri kokku lappida.
1Backend'i iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab viipasid, mudeli kaalusid, saladusi ja kliendiandmeid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sisseehitatud teenused käivitavad nõudmisel kohalikke LLM-e ja stabiilse difusiooni konteinereid, pakkudes teile tootmisvalmis taustaprogrammi AI toodete jaoks ilma märgi-põhise tarnija lukustuseta.
1Backend peamised omadused
AI mikroteenuste käituskeskkond
Käivita ja orkestreeri AI konteinereid — sealhulgas kohalikke LLM-e ja pildimudeleid — otse taustaprogrammist, ilma välise orkestraatorita.
Sisseehitatud identiteet
Kasutajakontod, rollid, õigused, organisatsioonid ja API võtmed on koheselt saadaval, nii et iga uus teenus pärib autentimise automaatselt.
Saladused ja konfiguratsioon
Krüpteeritud salajane salvestusruum ja rakendusepõhised konfiguratsiooniteenused hoiavad API võtmed ja seaded koodist ja versioonihaldusest eemal.
Microfrontend majutus
Teenindage mitut esirakendust ühe marsruutimise kihi kaudu, võimaldades sõltumatutel meeskondadel tarnida kasutajaliidese mooduleid tervet rakendust uuesti üles ehitamata.
Bootstrapi manifestid
Määra marsruudid, load, konfiguratsioonid ja saladused YAML-manifestides korratavate infrastruktuur koodina juurutuste jaoks erinevates keskkondades.
Miks kasutada 1Backend Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.