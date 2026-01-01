1Backend on avatud lähtekoodiga platvorm AI rakenduste tarnimiseks komponeeritavate mikroteenuste ja mikrofrondenditena, kõik ühest iseseisvalt majutatud juhtpaneelist. See koondab kasutajahalduse, õigused, saladused, konfiguratsiooni, marsruutimise, failisalvestuse ja AI mudelite teenuse, et meeskonnad saaksid keskenduda rakenduse loogikale, selle asemel et infrastruktuuri kokku lappida.

1Backend'i iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab viipasid, mudeli kaalusid, saladusi ja kliendiandmeid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sisseehitatud teenused käivitavad nõudmisel kohalikke LLM-e ja stabiilse difusiooni konteinereid, pakkudes teile tootmisvalmis taustaprogrammi AI toodete jaoks ilma märgi-põhise tarnija lukustuseta.