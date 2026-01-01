Juuruta Plik ühe klõpsu paigaldusega.
Skaleeritav ise majutatav ajutine failijagamise platvorm — nagu WeTransfer, kuid sinu täieliku kontrolli all.
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Millega saab ehitada Plik
Plik on avatud lähtekoodiga ajutine failijagamisplatvorm, mis võimaldab sul faile üles laadida ja jagada turvalisi, aeguvate linke kõigiga — ilma kolmandate osapoolte pilveteenustele tuginemata. Loodud privaatsust ja paindlikkust silmas pidades, toetab see parooliga kaitstud üleslaadimisi, ühekordseid allalaadimislinke, mis kaovad pärast esimest juurdepääsu, ja otsast lõpuni krüpteerimist, kasutades age protokolli.
Pliki ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu failid jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, konfigureeritavate säilitusperioodide ja failisuuruse piirangutega. Moodne Vue 3 veebiliides teeb üleslaadimiste haldamise lihtsaks, samal ajal kui sisseehitatud CLI-klient võimaldab skriptitud failiedastusi mis tahes platvormilt.
Plik peamised omadused
Aeguvad faililingid
Määra kohandatud aegumisaeg igal üleslaadimisel, nii et jagatud failid aeguvad automaatselt ja kustutatakse, hoides sinu salvestusruumi puhtana.
Ühekordsed allalaadimised
Loo ühekordsed lingid, mis hävivad ise pärast esimest allalaadimist, tagades, et failid jõuavad ainult ettenähtud saajani.
Parooliga kaitstud üleslaadimised
Kaitske üksikuid üleslaadimisi parooliga, nii et ainult õigete mandaatidega vastuvõtjad saavad jagatud failidele juurde pääseda.
Otspunktkrüptimine
Krüpteeri failid kliendipoolselt, kasutades age protokolli enne üleslaadimist, et isegi serverioperaator ei saaks sisu lugeda.
Mitmed salvestusbackendid
Salvesta failid lokaalselt või ühenda S3-ga, Google Cloud Storage'iga või OpenStack Swift'iga, et skaleerida mahtu piiranguteta.
CLI klienditugi
Laadi üles ja halda faile otse terminalist, kasutades platvormiülest Go CLI klienti, võimaldades skriptitud ja automatiseeritud ülekandeid.
Miks kasutada Plik Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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