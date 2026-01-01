Plik on avatud lähtekoodiga ajutine failijagamisplatvorm, mis võimaldab sul faile üles laadida ja jagada turvalisi, aeguvate linke kõigiga — ilma kolmandate osapoolte pilveteenustele tuginemata. Loodud privaatsust ja paindlikkust silmas pidades, toetab see parooliga kaitstud üleslaadimisi, ühekordseid allalaadimislinke, mis kaovad pärast esimest juurdepääsu, ja otsast lõpuni krüpteerimist, kasutades age protokolli.

Pliki ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu failid jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, konfigureeritavate säilitusperioodide ja failisuuruse piirangutega. Moodne Vue 3 veebiliides teeb üleslaadimiste haldamise lihtsaks, samal ajal kui sisseehitatud CLI-klient võimaldab skriptitud failiedastusi mis tahes platvormilt.