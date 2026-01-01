Paigalda AList ühe klõpsuga.
Ise majutatud faililoend ja WebDAV server, mis ühendab kümneid pilvemälu pakkujaid ühe veebiliidese taha.
Valige VPS-pakett AList jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AList
AList on avatud lähtekoodiga faililoendi programm, mis koondab kohaliku salvestusruumi ja pilvekettad ühe veebiliidese alla. See toetab enam kui 30 salvestusruumi taustsüsteemi – sealhulgas OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja paljud piirkondlikud pakkujad – võimaldades sul kõiki neist faile sirvida, eelvaadata ja alla laadida ilma rakendusi vahetamata või korduvalt sisse logimata.
AListi ise majutamine oma VPS-is hoiab salvestusruumi mandaadid ja juurdepääsupoliitikad sinu kontrolli all, pakkudes samal ajal sinu faile kiire veebiliidese ja täielikult WebDAV-iga ühilduva lõpp-punkti kaudu. See on praktiline viis hajutatud pilvekontode ja jagatud ketaste koondamiseks ühte privaatsesse lüüsi.
AList peamised omadused
Mitme salvestusega taustaprogrammid
Ühenda üle 30 teenusepakkuja — kohalik ketas, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja palju muud — üheks ühtseks failipuuks.
WebDAV server
Eksponeeri iga ühendatud salvestusruum ühe lugemis-/kirjutusõigusega WebDAV-i lõpp-punktina, mis paigaldub sujuvalt macOS-i, Windowsi ja mobiiliklientides.
Brauserisisesed eelvaated
Voogesita ja eelvaata pilte, videoid, helifaile, PDF-e, Office'i dokumente ja koodi, ilma faile eelnevalt alla laadimata.
Peeneteraline jagamine
Loo parooliga kaitstud jagamislingid valikulise aegumisega, et välised saajad näeksid ainult faile, mille valid.
Võrguühenduseta allalaadimised
Integreeri aria2 või qBittorrentiga, et laadida faile URL-idelt ja torrentitelt otse mis tahes ühendatud salvestusruumi taustaprogrammi.
Miks kasutada AList Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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