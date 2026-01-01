Kuni 69% allahindlust AList tootele

Paigalda AList ühe klõpsuga.

Ise majutatud faililoend ja WebDAV server, mis ühendab kümneid pilvemälu pakkujaid ühe veebiliidese taha.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  € /kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda AList ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett AList jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada AList

AList on avatud lähtekoodiga faililoendi programm, mis koondab kohaliku salvestusruumi ja pilvekettad ühe veebiliidese alla. See toetab enam kui 30 salvestusruumi taustsüsteemi – sealhulgas OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja paljud piirkondlikud pakkujad – võimaldades sul kõiki neist faile sirvida, eelvaadata ja alla laadida ilma rakendusi vahetamata või korduvalt sisse logimata.

AListi ise majutamine oma VPS-is hoiab salvestusruumi mandaadid ja juurdepääsupoliitikad sinu kontrolli all, pakkudes samal ajal sinu faile kiire veebiliidese ja täielikult WebDAV-iga ühilduva lõpp-punkti kaudu. See on praktiline viis hajutatud pilvekontode ja jagatud ketaste koondamiseks ühte privaatsesse lüüsi.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

AList peamised omadused

Mitme salvestusega taustaprogrammid

Ühenda üle 30 teenusepakkuja — kohalik ketas, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja palju muud — üheks ühtseks failipuuks.

WebDAV server

Eksponeeri iga ühendatud salvestusruum ühe lugemis-/kirjutusõigusega WebDAV-i lõpp-punktina, mis paigaldub sujuvalt macOS-i, Windowsi ja mobiiliklientides.

Brauserisisesed eelvaated

Voogesita ja eelvaata pilte, videoid, helifaile, PDF-e, Office'i dokumente ja koodi, ilma faile eelnevalt alla laadimata.

Peeneteraline jagamine

Loo parooliga kaitstud jagamislingid valikulise aegumisega, et välised saajad näeksid ainult faile, mille valid.

Võrguühenduseta allalaadimised

Integreeri aria2 või qBittorrentiga, et laadida faile URL-idelt ja torrentitelt otse mis tahes ühendatud salvestusruumi taustaprogrammi.

Miks kasutada AList Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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