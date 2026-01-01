AList on avatud lähtekoodiga faililoendi programm, mis koondab kohaliku salvestusruumi ja pilvekettad ühe veebiliidese alla. See toetab enam kui 30 salvestusruumi taustsüsteemi – sealhulgas OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja paljud piirkondlikud pakkujad – võimaldades sul kõiki neist faile sirvida, eelvaadata ja alla laadida ilma rakendusi vahetamata või korduvalt sisse logimata.

AListi ise majutamine oma VPS-is hoiab salvestusruumi mandaadid ja juurdepääsupoliitikad sinu kontrolli all, pakkudes samal ajal sinu faile kiire veebiliidese ja täielikult WebDAV-iga ühilduva lõpp-punkti kaudu. See on praktiline viis hajutatud pilvekontode ja jagatud ketaste koondamiseks ühte privaatsesse lüüsi.