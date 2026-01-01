Juurutage ArchiveBox ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud interneti arhiveerimise platvorm, mis säilitab veebilehti, videoid ja dokumente mitmes vormingus püsivaks juurdepääsuks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ArchiveBox
ArchiveBox on juhtiv avatud lähtekoodiga isemajutatav veebiarhiveerimise platvorm, mis jäädvustab veebisaite HTML-i, PDF-i, ekraanipiltide, WARC-failide ja eraldatud meediana, tagamaks, et sisu jääb kättesaadavaks kaua pärast algsete allikate kadumist. Enam kui 18 000 GitHubi tärni ja aktiivse arendusega alates 2017. aastast pakub see usaldusväärset alternatiivi Internet Archive'ist sõltumisele sisu osas, mis on sinu töö jaoks oluline.
ArchiveBoxi isemajutamine annab sulle täieliku andmesuveräänsuse arhiveeritud sisu üle — mis on kriitilise tähtsusega juriidiliste, vastavuse ja ajakirjanduse töövoogude puhul, kus on oluline tõendite ahel. Sina kontrollid säilituspoliitikaid, varundusstrateegiaid ja juurdepääsuõigusi, samal ajal kui integreeritud Sonicu täistekstiotsingumootor muudab sisu leidmise suurtest arhiividest kiireks ja täpseks.
ArchiveBox peamised omadused
Mitmevorminguline arhiveerimine
Jäädvusta iga leht samaaegselt HTML-i, PDF-i, ekraanipildi, WARC-i ja eraldatud meediana, nii et sisu säilib mitmes sõltumatus vormingus, isegi kui üks neist muutub tulevikus loetamatuks.
Täistekstiotsing
Leia mis tahes sõna või fraasi kogu oma arhiivist koheselt, kasutades integreeritud Sonic otsingumootorit, ilma kaustu käsitsi sirvimata või tuginemata ebatäpsele failinime sobitamisele.
Automatiseeritud ajastamine
Seadista RSS-voogude, järjehoidjate loendite ja URL-i kogude igapäevane arhiveerimine, et oluline sisu säiliks automaatselt, ilma et iga uue üksuse jaoks oleks vaja käsitsi käivitamist.
Lai impordi tugi
Impordi otse brauseri järjehoidjatest, Pocketist, Pinboardist, Instapaperist ja teistest teenustest, muutes lihtsaks olemasoleva lugemisnimekirja migreerimise oma püsivasse arhiivi.
JavaScripti renderdamine
Arhiveerib dünaamiliselt renderdatud lehti ja ühelehelisi rakendusi, kasutades komplektis olevat NoVNC brauserikeskkonda, jäädvustades sisu, millest lihtsad HTML-i hankijad täielikult mööda vaatavad.
Miks kasutada ArchiveBox Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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