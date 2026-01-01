Kuni 69% allahindlust ArchiveBox tootele

Juurutage ArchiveBox ühe klõpsuga paigaldusena.

Ise majutatud interneti arhiveerimise platvorm, mis säilitab veebilehti, videoid ja dokumente mitmes vormingus püsivaks juurdepääsuks.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
7,99  € /kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Juurutage ArchiveBox ühe klõpsuga paigaldusena.

Valige VPS-pakett ArchiveBox jaoks

Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada ArchiveBox

ArchiveBox on juhtiv avatud lähtekoodiga isemajutatav veebiarhiveerimise platvorm, mis jäädvustab veebisaite HTML-i, PDF-i, ekraanipiltide, WARC-failide ja eraldatud meediana, tagamaks, et sisu jääb kättesaadavaks kaua pärast algsete allikate kadumist. Enam kui 18 000 GitHubi tärni ja aktiivse arendusega alates 2017. aastast pakub see usaldusväärset alternatiivi Internet Archive'ist sõltumisele sisu osas, mis on sinu töö jaoks oluline.

ArchiveBoxi isemajutamine annab sulle täieliku andmesuveräänsuse arhiveeritud sisu üle — mis on kriitilise tähtsusega juriidiliste, vastavuse ja ajakirjanduse töövoogude puhul, kus on oluline tõendite ahel. Sina kontrollid säilituspoliitikaid, varundusstrateegiaid ja juurdepääsuõigusi, samal ajal kui integreeritud Sonicu täistekstiotsingumootor muudab sisu leidmise suurtest arhiividest kiireks ja täpseks.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

ArchiveBox peamised omadused

Mitmevorminguline arhiveerimine

Jäädvusta iga leht samaaegselt HTML-i, PDF-i, ekraanipildi, WARC-i ja eraldatud meediana, nii et sisu säilib mitmes sõltumatus vormingus, isegi kui üks neist muutub tulevikus loetamatuks.

Täistekstiotsing

Leia mis tahes sõna või fraasi kogu oma arhiivist koheselt, kasutades integreeritud Sonic otsingumootorit, ilma kaustu käsitsi sirvimata või tuginemata ebatäpsele failinime sobitamisele.

Automatiseeritud ajastamine

Seadista RSS-voogude, järjehoidjate loendite ja URL-i kogude igapäevane arhiveerimine, et oluline sisu säiliks automaatselt, ilma et iga uue üksuse jaoks oleks vaja käsitsi käivitamist.

Lai impordi tugi

Impordi otse brauseri järjehoidjatest, Pocketist, Pinboardist, Instapaperist ja teistest teenustest, muutes lihtsaks olemasoleva lugemisnimekirja migreerimise oma püsivasse arhiivi.

JavaScripti renderdamine

Arhiveerib dünaamiliselt renderdatud lehti ja ühelehelisi rakendusi, kasutades komplektis olevat NoVNC brauserikeskkonda, jäädvustades sisu, millest lihtsad HTML-i hankijad täielikult mööda vaatavad.

Miks kasutada ArchiveBox Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Omkar
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30-päevane raha tagasi garantii

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