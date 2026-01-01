ArchiveBox on juhtiv avatud lähtekoodiga isemajutatav veebiarhiveerimise platvorm, mis jäädvustab veebisaite HTML-i, PDF-i, ekraanipiltide, WARC-failide ja eraldatud meediana, tagamaks, et sisu jääb kättesaadavaks kaua pärast algsete allikate kadumist. Enam kui 18 000 GitHubi tärni ja aktiivse arendusega alates 2017. aastast pakub see usaldusväärset alternatiivi Internet Archive'ist sõltumisele sisu osas, mis on sinu töö jaoks oluline.

ArchiveBoxi isemajutamine annab sulle täieliku andmesuveräänsuse arhiveeritud sisu üle — mis on kriitilise tähtsusega juriidiliste, vastavuse ja ajakirjanduse töövoogude puhul, kus on oluline tõendite ahel. Sina kontrollid säilituspoliitikaid, varundusstrateegiaid ja juurdepääsuõigusi, samal ajal kui integreeritud Sonicu täistekstiotsingumootor muudab sisu leidmise suurtest arhiividest kiireks ja täpseks.