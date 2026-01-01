Juuruta Backrest ühe klõpsuga.
Veebipõhine kasutajaliides restic'ile, mis võimaldab planeeritud varukoopiaid, sirvimist ja taastamist mis tahes brauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Backrest
Backrest on isemajutusega veebiliides resticu jaoks, mis on kiire ja turvaline varundusprogramm. See ühendab resticu võimsa dublikaatide eemaldamise ja krüpteerimise puhtasse brauseripõhisesse kasutajaliidesesse, mis võimaldab sul luua varundusplaane, neid croniga ajastada ja taastada üksikuid faile ilma käsureale minemata.
Kuna Backrest salvestab hetktõmmiseid resticu kaudu, on varukoopiad puhkeolekus krüpteeritud ja toetavad kümneid salvestuslahendusi — kohalik ketas, S3-ühilduv objektisalvestus, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ja palju muud. Backresti isemajutamine hoiab sinu varunduskonfiguratsiooni ja mandaadid täielikult sinu kontrolli all, ilma liitumistasude või tarnija lukustuseta.
Backrest peamised omadused
Ajastatud varundusplaanid
Määra croni-põhised ajakavad hoidla kohta, nii et varukoopiad käivituksid automaatselt ilma käsitsi sekkumiseta.
Brauseripõhine taaste
Sirvi hetktõmmise sisu ja taasta üksikuid faile või katalooge otse veebiliidesest.
Mitme taustaprogrammi salvestus
Salvesta varukoopiad kohalikule kettale, S3-le, Backblaze B2-le, Google Cloud Storage'ile, Azure Blobile, SFTP-le ja muudele resticu natiivsete taustsüsteemide kaudu.
Otspunktkrüptimine
Kõik hetktõmmised krüpteeritakse resticu poolt enne hostist lahkumist, tagades andmete privaatsuse mis tahes salvestuslahenduses.
Dedupleerimine ja pakkimine
Resticu sisupõhine tükeldamine deduplikeerib andmeid hetktõmmiste vahel, vähendades oluliselt salvestusruumi kasutust aja jooksul.
Miks kasutada Backrest Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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