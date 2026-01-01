Backrest on isemajutusega veebiliides resticu jaoks, mis on kiire ja turvaline varundusprogramm. See ühendab resticu võimsa dublikaatide eemaldamise ja krüpteerimise puhtasse brauseripõhisesse kasutajaliidesesse, mis võimaldab sul luua varundusplaane, neid croniga ajastada ja taastada üksikuid faile ilma käsureale minemata.

Kuna Backrest salvestab hetktõmmiseid resticu kaudu, on varukoopiad puhkeolekus krüpteeritud ja toetavad kümneid salvestuslahendusi — kohalik ketas, S3-ühilduv objektisalvestus, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ja palju muud. Backresti isemajutamine hoiab sinu varunduskonfiguratsiooni ja mandaadid täielikult sinu kontrolli all, ilma liitumistasude või tarnija lukustuseta.