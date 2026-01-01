AnonUpload on kerge PHP failijagamisrakendus, mis on ehitatud ühele põhimõttele: jaga faile jälgi jätmata. See ei vaja andmebaasi, kasutajakontosid ega salvesta metaandmeid, mis võiksid tuvastada, kes faili üles laadis või alla laadis. Otseseid failinimesid ei avaldata kunagi avalikult ning valikuline allalaadimise viivituse funktsioon takistab automatiseeritud kraapimist enne, kui failid jõuavad ettenähtud saajateni.

AnonUploadi ise majutamine tähendab, et sinu failid ei läbi kunagi kolmanda osapoole infrastruktuuri, mis alluks jälgimistaotlustele või andmete säilitamise nõuetele. Sa kontrollid, milliseid failitüüpe aktsepteeritakse, kui suured üleslaadimised võivad olla ja kes pääseb ligi administraatori liidesele — ilma et peaksid lootma ühelelegi kommertslikule anonüümsele failijagamisteenusele, mis võiks tegevust logida vaatamata privaatsusnõuetele.