Paigalda AnonUpload ühe klõpsuga.
Privaatsust esikohale seadev anonüümne failijagamisplatvorm, mis ei nõua andmebaasi, kontosid ega jälgimist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AnonUpload
AnonUpload on kerge PHP failijagamisrakendus, mis on ehitatud ühele põhimõttele: jaga faile jälgi jätmata. See ei vaja andmebaasi, kasutajakontosid ega salvesta metaandmeid, mis võiksid tuvastada, kes faili üles laadis või alla laadis. Otseseid failinimesid ei avaldata kunagi avalikult ning valikuline allalaadimise viivituse funktsioon takistab automatiseeritud kraapimist enne, kui failid jõuavad ettenähtud saajateni.
AnonUploadi ise majutamine tähendab, et sinu failid ei läbi kunagi kolmanda osapoole infrastruktuuri, mis alluks jälgimistaotlustele või andmete säilitamise nõuetele. Sa kontrollid, milliseid failitüüpe aktsepteeritakse, kui suured üleslaadimised võivad olla ja kes pääseb ligi administraatori liidesele — ilma et peaksid lootma ühelelegi kommertslikule anonüümsele failijagamisteenusele, mis võiks tegevust logida vaatamata privaatsusnõuetele.
AnonUpload peamised omadused
Andmebaasi pole vaja
Failid salvestatakse otse failisüsteemi, ilma andmebaasi seadistamise või hoolduseta, lihtsustades juurutamist ja kõrvaldades tavalise andmelekete allika.
Peidetud failinimed
Algseid failinimesid ei avaldata kunagi avalikult, seega allalaadijad ei saa URL-ist ega kataloogi loendist järeldada sisu, allikat ega üleslaadija identiteeti.
Allalaadimise viivitus
Seadista ooteaeg enne, kui failid muutuvad allalaaditavaks, vältides automatiseeritud skreeperitel üleslaadimiste kogumist enne, kui need jõuavad ettenähtud saajateni.
Seadistatavad failitüübid
Määra täpne lubatud faililaiendite valge nimekiri ja sea maksimaalsed üleslaadimise suuruse piirangud kuni 10 GB, et need vastaksid sinu spetsiifilistele jagamisvajadustele.
Administraatori liides
Halda üleslaadimisi, jälgi salvestusruumi kasutust ja kohanda rakenduse seadeid sisseehitatud administreerimispaneeli kaudu, serveri käsurida puudutamata.
Miks kasutada AnonUpload Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
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