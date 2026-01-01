Hister on avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis indekseerib automaatselt täistekstina külastatud veebisaidid, muutes sinu brauseri ajaloo privaatseks, otsitavaks teadmusbaasiks. Selle asemel, et kerida läbi kronoloogilise ajaloo nimekirja või tugineda kaugotsingumootoritele, mis profiilivad iga päringu, võimaldab Hister sul leida mis tahes lehe, mida oled juba lugenud, kasutades selle sisu, mitte ainult pealkirja või URL-i.

Histeri ise majutamine hoiab sinu sirvimisandmed, indekseeritud sisu ja otsingupäringud täielikult sinu VPS-is. Sama eksemplar saab indekseerida täiendavaid saite, indekseerida kohalikke faile, pakkuda MCP lõpp-punkti AI agentidele ja teenindada mitut kasutajat — seda kõike ilma ühtegi päringut kolmanda osapoole teenusele saatmata.