Juurutage Hister ühe klõpsuga paigaldusega.
Esmajärjekorras kohalik isiklik otsingumootor, mis täistekstindekseerib sinu brauseri ajaloo ja teadmusbaasi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hister
Hister on avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis indekseerib automaatselt täistekstina külastatud veebisaidid, muutes sinu brauseri ajaloo privaatseks, otsitavaks teadmusbaasiks. Selle asemel, et kerida läbi kronoloogilise ajaloo nimekirja või tugineda kaugotsingumootoritele, mis profiilivad iga päringu, võimaldab Hister sul leida mis tahes lehe, mida oled juba lugenud, kasutades selle sisu, mitte ainult pealkirja või URL-i.
Histeri ise majutamine hoiab sinu sirvimisandmed, indekseeritud sisu ja otsingupäringud täielikult sinu VPS-is. Sama eksemplar saab indekseerida täiendavaid saite, indekseerida kohalikke faile, pakkuda MCP lõpp-punkti AI agentidele ja teenindada mitut kasutajat — seda kõike ilma ühtegi päringut kolmanda osapoole teenusele saatmata.
Hister peamised omadused
Täisteksti ajaloo indeks
Indekseerib automaatselt külastatavate lehtede tegeliku sisu, nii et sa saad otsida kirjutatu järgi, mitte ainult URL-i või pealkirja järgi.
Võimas päringukeel
Filtreeri domeeni, kuupäevavahemiku, keele, siltide ja täisteksti väljendite alusel, kasutades täpsuse jaoks loodud spetsiaalset päringusüntaksit.
Kohalik failide indekseerimine
Suuna Hister oma VPS-i kataloogidele märkmete, dokumentide ja teadmusbaaside indekseerimiseks koos oma sirvimisajalooga.
Sisseehitatud roomik
Laienda indeksit väliste saitide indekseerimisega, kasutades kas traditsioonilist HTTP-roomikut või peata brauserit JavaScripti-rohketel lehtedel.
Mitmekasutaja tugi
Majuta jagatud eksemplar meeskonna või kohaliku kogukonna jaoks kasutajapõhiste indeksitega ja OAuth-põhise autentimisega.
AI ja MCP integratsioon
Luba valikuline semantiline otsing ja kuva tulemused AI agentidele Mudeli konteksti protokolli lõpp-punkti kaudu.
Miks kasutada Hister Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.