Juuruta CommaFeed ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev isiklik RSS-lugeja, mis on inspireeritud Google Readerist, klaviatuuri kiirklahvide, mobiilirakenduste ja puhta kolme paaniga paigutusega.
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Millega saab ehitada CommaFeed
CommaFeed on kiire, kerge isiklik RSS-lugeja, mis on selgelt modelleeritud algse Google Readeri kasutajaliidese järgi — kolme paaniga paigutus, kiirklahvid, kohene voogude märkimine, OPML import/eksport ja keskendumine kiirusele, mitte funktsioonide üleküllusele. See on kirjutatud Java/Quarkuses, töötab ühe iseseisva binaarfailina ja salvestab kõik sisseehitatud H2 andmebaasi, nii et kogu juurutus on üks konteiner pluss üks maht.
CommaFeedi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu tellimused, loetud oleku ja tärniga märgitud artiklid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, selmet anda need SaaS-voo lugejale. Natiivsed Androidi ja iOS-i rakendused ühenduvad otse sinu eksemplariga API kaudu, OPML võimaldab sul vabalt voo lugejate vahel migreeruda ja sisseehitatud ajastaja värskendab vooge taustal ilma väliste töötajateta.
CommaFeed peamised omadused
Google Reader UI
Kolme paneeliga paigutus koos voogude loendi, kirjete loendi ja lugemisvaatega — pluss täielikud kiirklahvid (j/k/v/m) kiireks navigeerimiseks, mida kauaaegsed RSS-kasutajad koheselt ära tunnevad.
OPML import/eksport
Migreeri oma tellimused sisse ja välja standardse OPML-i kaudu, et säilitaksid oma lugemisharjumuste omandiõiguse ja saaksid lugejaid igal ajal vahetada.
Natiivsed mobiilirakendused
Tasuta Androidi ja iOS-i kaasrakendused ühenduvad sinu ise majutatud instantsiga API kaudu, et saaksid liikvel olles lugeda, andmeid kolmandale osapoolele avaldamata.
Manustatud H2 andmebaas
Ühefaililine H2 andmebaas ei vaja eraldi andmebaasiserverit — varunda oma lugeja, kopeerides ühe kausta, taasta, pannes selle tagasi.
Taustavoo värskendamine
Sisseehitatud ajastaja värskendab taustal tuhandeid vooge kohanduvate intervallidega, Celeryt ega väliseid töötajaid pole vaja.
Miks kasutada CommaFeed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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