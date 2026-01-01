CommaFeed on kiire, kerge isiklik RSS-lugeja, mis on selgelt modelleeritud algse Google Readeri kasutajaliidese järgi — kolme paaniga paigutus, kiirklahvid, kohene voogude märkimine, OPML import/eksport ja keskendumine kiirusele, mitte funktsioonide üleküllusele. See on kirjutatud Java/Quarkuses, töötab ühe iseseisva binaarfailina ja salvestab kõik sisseehitatud H2 andmebaasi, nii et kogu juurutus on üks konteiner pluss üks maht.

CommaFeedi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu tellimused, loetud oleku ja tärniga märgitud artiklid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, selmet anda need SaaS-voo lugejale. Natiivsed Androidi ja iOS-i rakendused ühenduvad otse sinu eksemplariga API kaudu, OPML võimaldab sul vabalt voo lugejate vahel migreeruda ja sisseehitatud ajastaja värskendab vooge taustal ilma väliste töötajateta.