Juuruta Anki Sync Server Enhanced ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatav Anki sünkroonimisserver mitme kasutajakontoga, automatiseeritud varukoopiatega ja sisseehitatud veebipaneeliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced on tootmisvalmis Docker kujutis, mis majutab ametlikku Anki sünkroonimisprotokolli sinu enda VPS-is, võimaldades sul sünkroonida mälukaartide pakke lauaarvuti, AnkiDroidi ja AnkiMobile'i vahel, ilma AnkiWebist sõltumata. See on ehitatud ametlikust Anki allikast ja jälgib automaatselt iga ülesvoolu väljalaset.
Isemajutus hoiab iga kaardi, ülevaatuste ajaloo ja meediafaili sinu kontrolli all. Mitme kasutaja tugi, planeeritud varukoopiad valikulise S3 üleslaadimisega, Prometheuse mõõdikud, fail2ban, kiiruse piiramine ja oleku armatuurlaud tarnitakse ühes konteineris — eraldi andmebaasi ega väliseid teenuseid pole vaja.
Anki Sync Server Enhanced peamised omadused
Mitme kasutaja sünkroonimine
Majuta kuni 99 iseseisvat õppijat ühel VPS-il, igaühel oma kasutajatunnused ja eraldatud salvestusruum.
Automaatsed varukoopiad
Igapäevased arhiivid kogu kollektsioonist konfigureeritava säilitusajaga ja valikuline S3, MinIO või Garage üleslaadimine väljaspool asuvate koopiate jaoks.
Sisseehitatud juhtpaneel
Veebiliides näitab ühe pilguga serveri olekut, kasutajapõhist andmemahtu, viimase sünkroonimise aegu, varundamise ajalugu ja reaalajas logisid.
Prometheus mõõdikud
Näitab sünkroonimistoiminguid, autentimise edukuse määrasid, andmemahtu ja käideldavust Grafana armatuurlaudade ja hoiatustorustike jaoks.
Tugevdatud turvalisus
Fail2ban integratsioon, päringute sageduse piiramine ja räsitud paroolide tugi kaitsevad teie lõpp-punkti jõurünnakute eest.
Miks kasutada Anki Sync Server Enhanced Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.