Anki Sync Server Enhanced on tootmisvalmis Docker kujutis, mis majutab ametlikku Anki sünkroonimisprotokolli sinu enda VPS-is, võimaldades sul sünkroonida mälukaartide pakke lauaarvuti, AnkiDroidi ja AnkiMobile'i vahel, ilma AnkiWebist sõltumata. See on ehitatud ametlikust Anki allikast ja jälgib automaatselt iga ülesvoolu väljalaset.

Isemajutus hoiab iga kaardi, ülevaatuste ajaloo ja meediafaili sinu kontrolli all. Mitme kasutaja tugi, planeeritud varukoopiad valikulise S3 üleslaadimisega, Prometheuse mõõdikud, fail2ban, kiiruse piiramine ja oleku armatuurlaud tarnitakse ühes konteineris — eraldi andmebaasi ega väliseid teenuseid pole vaja.