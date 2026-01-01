Juuruta Defguard ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga nullusaldusel põhinev juurdepääsuhaldus natiivse WireGuardi mitmefaktorilise autentimisega ja sisseehitatud OpenID Connectiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Defguard
Defguard on ettevõtte tasemel nullusalduslik juurdepääsuhaldusplatvorm, mis on ehitatud WireGuardi ümber. See on ainus lahendus, mis lisab tõelise mitmefaktorilise autentimise otse VPN-tunnelisse, selle asemel et ümbritseda seda eraldi rakenduslüüsiga. Sellesse malli pakitud põhikomponent käitab haldusveebiliidest, OpenID Connect identiteedipakkujat, kasutajate registreerimist, ACL-i konfiguratsiooni ja gRPC juhtimiskihti, mis juhib kaugväravaid ja töölauakliente.
Defguardi ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakataloogid, riistvaravõtmed, auditi logid ja OpenID allkirjastamisvõtmed täielikult sinu kontrolli all. Lisa Defguardi lüüsisõlmed kõikjale oma võrgus, et lõpetada WireGuardi tunnelid, samal ajal kui põhikomponent jääb ainsaks tõeallikaks identiteedi, seadmete ja juurdepääsupoliitikate jaoks.
Defguard peamised omadused
WireGuard MFA-ga
Rakenda TOTP, e-posti või riistvaravõtme teise astme tegureid otse igal WireGuardi ühendusel, selle asemel et tugineda eraldiseisvale juurdepääsuväravale.
Sisseehitatud OpenID Connect
Integreeritud OIDC identiteedipakkuja võimaldab Defguardil väljastada SSO-märke sinu teistele rakendustele ilma Keycloaki või kolmanda osapoole IdP-d juurutamata.
Kaugkasutaja registreerimine
Uute kasutajate sisseelamine juhendatud liitumisvooga, mis määrab paroolid, seadistab seadmed ja konfigureerib töölauaklienti automaatselt.
ACL-id ja tulemüüri reeglid
Määratle võrgusegmentatsioon ja kasutajapõhised juurdepääsupoliitikad, mis levivad Linuxi ja FreeBSD/OPNsense'i lüüsidele reaalajas.
LDAP ja AD sünkroonimine
Kahesuunaline sünkroonimine Active Directory ja LDAP-iga hoiab kasutajad, rühmad ja rühmaliikmelisuse kõigis süsteemides ühtlasena.
YubiKey varustamine
Varusta Yubico riistvaravõtmed SSH, GPG ja OpenPGP jaoks otse Defguardi halduskonsoolist.
Miks kasutada Defguard Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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