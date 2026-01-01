Defguard on ettevõtte tasemel nullusalduslik juurdepääsuhaldusplatvorm, mis on ehitatud WireGuardi ümber. See on ainus lahendus, mis lisab tõelise mitmefaktorilise autentimise otse VPN-tunnelisse, selle asemel et ümbritseda seda eraldi rakenduslüüsiga. Sellesse malli pakitud põhikomponent käitab haldusveebiliidest, OpenID Connect identiteedipakkujat, kasutajate registreerimist, ACL-i konfiguratsiooni ja gRPC juhtimiskihti, mis juhib kaugväravaid ja töölauakliente.

Defguardi ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakataloogid, riistvaravõtmed, auditi logid ja OpenID allkirjastamisvõtmed täielikult sinu kontrolli all. Lisa Defguardi lüüsisõlmed kõikjale oma võrgus, et lõpetada WireGuardi tunnelid, samal ajal kui põhikomponent jääb ainsaks tõeallikaks identiteedi, seadmete ja juurdepääsupoliitikate jaoks.