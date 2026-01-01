Juuruta tinyMediaManager ühe klõpsuga paigaldusega.
Platvormiülene meediahaldur filmide ja telesaadete korraldamiseks, metaandmete hankimiseks ja NFO-failide genereerimiseks meediakeskuste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada tinyMediaManager
tinyMediaManager on isemajutusega meediahaldur, mis korraldab sinu filmi- ja telesaadete kogusid, tuues rikkalikke metaandmeid, kunstiteoseid ja hinnanguid TheMovieDB-st, TheTVDB-st ja Fanart.tv-st. See nimetab faile ümber vastavalt seadistatavatele mallidele, genereerib NFO-faile, mis ühilduvad Kodi, Emby, Jellyfin, Plexi ja MediaPortaliga, ning käsitleb automaatselt keerulisi mitme kettaga ja mitme episoodiga struktuure.
Juurutatud graafilise töölauakeskkonnana, mis on ligipääsetav noVNC kaudu, töötab see täielikult sinu brauseris pordil 4000 ilma klienditarkvarata. Isemajutus sinu VPS-is tähendab, et sinu kogu meediakogu saab korraldada ja hooldada eemalt, kusjuures kõik metaandmed on salvestatud lokaalselt sinu kontrolli all.
tinyMediaManager peamised omadused
Metaandmete toomine
Tõmbab rikkalikke metaandmeid, kunstiteoseid, treilereid ja hinnanguid TheMovieDB-st, TheTVDB-st ja Fanart.tv-st filmide ja telesarjade jaoks.
NFO faili genereerimine
Loob NFO faile vormingus, mida ootavad Kodi, Emby, Jellyfin, Plex ja MediaPortal, hoides teie meediakeskuse alati sünkroonis.
Automaatne faili ümbernimetamine
Nimetab ümber ja korraldab ümber sinu meediafailid ja -kaustad vastavalt täielikult konfigureeritavatele mallidele, mis põhinevad hangitud metaandmetel.
Telesarjade tugi
Tuvastab ja korraldab mitmehooajalisi, mitmeepisoodilisi struktuure, sealhulgas eriosasid, jagatud episoode ja alternatiivseid nimetamiskonventsioone.
Brauseripõhine lauaarvuti
Töötab täisväärtusliku töölauakeskkonnana, millele pääseb ligi noVNC kaudu igas brauseris — VNC klienti ega kohalikku installimist pole vaja.
Miks kasutada tinyMediaManager Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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