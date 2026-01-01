tinyMediaManager on isemajutusega meediahaldur, mis korraldab sinu filmi- ja telesaadete kogusid, tuues rikkalikke metaandmeid, kunstiteoseid ja hinnanguid TheMovieDB-st, TheTVDB-st ja Fanart.tv-st. See nimetab faile ümber vastavalt seadistatavatele mallidele, genereerib NFO-faile, mis ühilduvad Kodi, Emby, Jellyfin, Plexi ja MediaPortaliga, ning käsitleb automaatselt keerulisi mitme kettaga ja mitme episoodiga struktuure.

Juurutatud graafilise töölauakeskkonnana, mis on ligipääsetav noVNC kaudu, töötab see täielikult sinu brauseris pordil 4000 ilma klienditarkvarata. Isemajutus sinu VPS-is tähendab, et sinu kogu meediakogu saab korraldada ja hooldada eemalt, kusjuures kõik metaandmed on salvestatud lokaalselt sinu kontrolli all.