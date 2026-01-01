Mailtraini paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud uudiskirja platvorm massiliste e-posti kampaaniate loomiseks, ajastamiseks ja saatmiseks tellijate nimekirjadele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mailtrain
Mailtrain on avatud lähtekoodiga, ise majutatav uudiskirjarakendus, mis on ehitatud Node.js-i peale ja toetab suuremahulisi e-posti kampaaniaid. See pakub täielikku tellijate nimekirja haldust, segmenteerimist, MJML-põhiseid e-posti malle, A/B testimist, kampaania automatiseerimist ja üksikasjalikku analüütikat — kõik toimib teie kontrolli all olevas infrastruktuuris.
Erinevalt SaaS-i e-posti platvormidest, mis võtavad tasu tellija või saadetise kohta, annab Mailtrain teile piiramatu saatmisvõimsuse teie enda SMTP pakkuja kaudu. Teie tellijate andmed, kampaania ajalugu ja kaasamise analüütika jäävad teie enda VPS-i, ilma e-kirja tasudeta ja tarnijast sõltuvuseta. See juurutus sisaldab MariaDB-d, Redis-i ja MongoDB-d täielikuks koheselt kasutatavaks toimimiseks.
Mailtrain peamised omadused
Tellijate nimekirja haldus
Loo ja halda mitut tellijate nimekirja kohandatud väljade, segmenteerimise ja automatiseeritud nimekirja puhastusega, et hoida oma publikut organiseerituna.
Kampaania automaatika
Loo käivitatavad e-posti jadad ja RSS-põhised kampaaniad, mis saadetakse automaatselt tellijate tegevuste või ajastatud intervallide alusel.
MJML e-posti mallid
Kujunda reageerivaid e-posti malle, kasutades MJML raamistikku otse brauseris, sisseehitatud visuaalse redaktoriga pikslitruude paigutuste loomiseks.
A/B testimine
Teosta A/B teste teemaridade ja sisu osas, et optimeerida avamismäärasid ja klikkimismäärasid enne kogu oma nimekirjale saatmist.
Kampaania analüütika
Jälgi avamisi, klikke, tellimuse tühistamisi ja tagastusi kampaania kohta üksikasjalike aruannetega, et mõõta ja parandada e-posti toimivust aja jooksul.
Mitme kasutaja juurdepääs
Võimalda meeskonnaliikmetele rollipõhine juurdepääs täpsete õiguste ja hierarhiliste nimeruumidega kampaaniate haldamiseks osakondade või klientide vahel.
Miks kasutada Mailtrain Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.