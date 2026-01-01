Mailtrain on avatud lähtekoodiga, ise majutatav uudiskirjarakendus, mis on ehitatud Node.js-i peale ja toetab suuremahulisi e-posti kampaaniaid. See pakub täielikku tellijate nimekirja haldust, segmenteerimist, MJML-põhiseid e-posti malle, A/B testimist, kampaania automatiseerimist ja üksikasjalikku analüütikat — kõik toimib teie kontrolli all olevas infrastruktuuris.

Erinevalt SaaS-i e-posti platvormidest, mis võtavad tasu tellija või saadetise kohta, annab Mailtrain teile piiramatu saatmisvõimsuse teie enda SMTP pakkuja kaudu. Teie tellijate andmed, kampaania ajalugu ja kaasamise analüütika jäävad teie enda VPS-i, ilma e-kirja tasudeta ja tarnijast sõltuvuseta. See juurutus sisaldab MariaDB-d, Redis-i ja MongoDB-d täielikuks koheselt kasutatavaks toimimiseks.