Yaade on avatud lähtekoodiga, ise majutatav API arenduskeskkond, mis on loodud privaatsust esikohale seadvaks alternatiiviks pilvepõhistele API klientidele. Erinevalt majutatud tööriistadest, mis salvestavad sinu API kogud ja saladused kolmandate osapoolte serveritesse, hoiab Yaade kõik andmed sinu enda infrastruktuuris – sealhulgas mandaadid, märgid ja päringute ajaloo.

Meeskonnad saavad turvaliselt jagada API kogusid, hallata mitut keskkonda, käivitada JavaScripti skripte cron-töödena või API kaudu ning importida OpenAPI-st või Postmanist. Sisseehitatud mitme kasutaja toe, pääsutokenite, OAuth2/OIDC autentimise ja failipõhise H2 andmebaasiga, mis ei vaja lisaseadistust, on Yaade piisavalt kerge üksikule arendajale, kuid samas piisavalt võimekas tervele insenerimeeskonnale.