Juuruta Yaade ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga, ise majutatav koostööpõhine API arenduskeskkond, mis on loodud meeskondadele, kes hindavad andmete privaatsust.
Valige VPS-pakett Yaade jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Yaade
Yaade on avatud lähtekoodiga, ise majutatav API arenduskeskkond, mis on loodud privaatsust esikohale seadvaks alternatiiviks pilvepõhistele API klientidele. Erinevalt majutatud tööriistadest, mis salvestavad sinu API kogud ja saladused kolmandate osapoolte serveritesse, hoiab Yaade kõik andmed sinu enda infrastruktuuris – sealhulgas mandaadid, märgid ja päringute ajaloo.
Meeskonnad saavad turvaliselt jagada API kogusid, hallata mitut keskkonda, käivitada JavaScripti skripte cron-töödena või API kaudu ning importida OpenAPI-st või Postmanist. Sisseehitatud mitme kasutaja toe, pääsutokenite, OAuth2/OIDC autentimise ja failipõhise H2 andmebaasiga, mis ei vaja lisaseadistust, on Yaade piisavalt kerge üksikule arendajale, kuid samas piisavalt võimekas tervele insenerimeeskonnale.
Yaade peamised omadused
Koostööpõhised kogud
Jaga API kogusid kogu oma meeskonnaga, kasutades rollipõhist juurdepääsu, et kõik töötaksid samast tõeallikast, ilma et peaksid päringuid kopeerima ja kleepima.
Mitme keskkonna tugi
Määra eraldi keskkonnad arenduseks, testimiseks ja tootmiseks, seejärel vaheta konteksti koheselt ilma URL-e või tokeneid käsitsi uuendamata.
Sisseehitatud skriptimine
Kirjuta JavaScripti skripte, et automatiseerida API töövooge, käivitada teste või aheldada päringuid — ja ajasta need cron-töödena või käivita need sisseehitatud API kaudu.
OpenAPI ja Postmani import
Impordi olemasolevad kogud OpenAPI spetsifikatsioonidest või Postmani eksportidest, et oma meeskond migreerida ilma päringute teeke nullist uuesti üles ehitamata.
OAuth2 ja OIDC autentimine
Integreerige väliste identiteedipakkujatega, kasutades OAuth2 ja OIDC-d, nii et teie meeskond logib sisse olemasolevate ettevõtte mandaatidega, selle asemel et hallata eraldi kontosid.
Andmebaasi seadistamist pole vaja
Yaade kasutab sisseehitatud H2 failipõhist andmebaasi, seega pole vaja eraldi andmebaasi konteinereid konfigureerida — lihtsalt käivita konteiner ja sinu andmed säilivad automaatselt.
Miks kasutada Yaade Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.