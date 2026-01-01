Strapi on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem (CMS), mida usaldab üle 800 000 arendaja. See pakub täielikult kohandatavat sisuhalduse taustaprogrammi intuitiivse lohistamisega (drag-and-drop) admin-paneeliga, automaatselt genereeritud REST ja GraphQL API-sid ning rikkalikku pistikprogrammide ökosüsteemi. Erinevalt traditsioonilistest sisuhaldussüsteemidest (CMS), mis seovad sisu kindla esiotsaga, edastab Strapi sisu mis tahes kanalisse – veebisaitidele, mobiilirakendustele, IoT-seadmetele – standardsete API-de kaudu.

Strapi ise majutamine oma VPS-is välistab hallatavate CMS-i pakkujate kehtestatud kasutajapõhise hinnastamise ja API kasutuspiirangud, andes samal ajal teile täieliku kontrolli oma sisu arhitektuuri, andmesalvestuse ja pistikprogrammide konfiguratsiooni üle. See mall ühendab Strapi PostgreSQL 16-ga tootmiskvaliteediga töökindluse tagamiseks.