Juurutage Strapi ühe klõpsuga.
Juhtiv avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem, mis genereerib automaatselt REST ja GraphQL API-d sinu sisumudelitest koos kohandatava halduspaneeliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Strapi
Strapi on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem (CMS), mida usaldab üle 800 000 arendaja. See pakub täielikult kohandatavat sisuhalduse taustaprogrammi intuitiivse lohistamisega (drag-and-drop) admin-paneeliga, automaatselt genereeritud REST ja GraphQL API-sid ning rikkalikku pistikprogrammide ökosüsteemi. Erinevalt traditsioonilistest sisuhaldussüsteemidest (CMS), mis seovad sisu kindla esiotsaga, edastab Strapi sisu mis tahes kanalisse – veebisaitidele, mobiilirakendustele, IoT-seadmetele – standardsete API-de kaudu.
Strapi ise majutamine oma VPS-is välistab hallatavate CMS-i pakkujate kehtestatud kasutajapõhise hinnastamise ja API kasutuspiirangud, andes samal ajal teile täieliku kontrolli oma sisu arhitektuuri, andmesalvestuse ja pistikprogrammide konfiguratsiooni üle. See mall ühendab Strapi PostgreSQL 16-ga tootmiskvaliteediga töökindluse tagamiseks.
Strapi peamised omadused
Automaatselt genereeritud APIs
Strapi loob REST- ja GraphQL-lõpp-punktid automaatselt, kui sa määratled sisutüübid — käsitsi API kodeerimist pole vaja.
Lohista ja paiguta sisu koostaja
Loo keerukaid sisumudeleid visuaalselt väljade, komponentide ja dünaamiliste tsoonidega, koodibaasi puudutamata.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra üksikasjalikud õigused sisutüübi ja kasutajarolli järgi, nii et toimetajad, haldurid ja API tarbijad pääsevad ligi ainult sellele, millele nad peaksid.
Meediateek
Laadi üles, korralda ja optimeeri pilte ja faile tsentraliseeritud meediakogus automaatse piltide suuruse muutmise ja vormingu teisendamisega.
Pistikprogrammide ökosüsteem
Laienda Strapi turult pärit pistikprogrammidega autentimiseks, SEO-ks, e-posti, otsingu ja muu jaoks — või loo oma vajadustele kohandatud pistikprogramme.
Mitmekeelne sisu
Halda sisu mitmes keeles sisseehitatud i18n toega, avaldades iga lokaadi iseseisvalt globaalse publiku toetamiseks.
Miks kasutada Strapi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.