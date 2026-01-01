Reactive Resume on privaatsust esikohale seadev, avatud lähtekoodiga CV-koostaja, mis annab sulle täieliku omandiõiguse sinu karjääriandmete üle. Erinevalt SaaS-i CV-tööriistadest, mis salvestavad sinu teabe kolmandate osapoolte serveritesse, tähendab isemajutus VPS-il, et sinu andmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Koosta lihvitud CV-sid, kasutades 14+ professionaalselt kujundatud malli, vaata muudatusi reaalajas eelvaates ja ekspordi pikslitäpseid PDF-e — seda kõike ilma kellegi teise platvormil kontot loomata.

See juurutus sisaldab kõike vajalikku: PostgreSQL kasutajaandmete jaoks, peata Chrome'i renderdaja PDF-ide genereerimiseks ja kohalik S3-ühilduv failihoidla. Valikuline AI kirjutamisabi on saadaval OpenAI, Google Gemini või Anthropic Claude'i kaudu, kui esitad API-võtme.