Ühe klõpsuga Reactive Resume'i paigaldamine.
Tasuta, avatud lähtekoodiga CV koostaja, mis hoiab sinu karjääriandmeid sinu enda serveris, mitte kolmanda osapoole pilves.
Valige VPS-pakett Reactive Resume jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Reactive Resume
Reactive Resume on privaatsust esikohale seadev, avatud lähtekoodiga CV-koostaja, mis annab sulle täieliku omandiõiguse sinu karjääriandmete üle. Erinevalt SaaS-i CV-tööriistadest, mis salvestavad sinu teabe kolmandate osapoolte serveritesse, tähendab isemajutus VPS-il, et sinu andmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Koosta lihvitud CV-sid, kasutades 14+ professionaalselt kujundatud malli, vaata muudatusi reaalajas eelvaates ja ekspordi pikslitäpseid PDF-e — seda kõike ilma kellegi teise platvormil kontot loomata.
See juurutus sisaldab kõike vajalikku: PostgreSQL kasutajaandmete jaoks, peata Chrome'i renderdaja PDF-ide genereerimiseks ja kohalik S3-ühilduv failihoidla. Valikuline AI kirjutamisabi on saadaval OpenAI, Google Gemini või Anthropic Claude'i kaudu, kui esitad API-võtme.
Reactive Resume peamised omadused
14+ CV mallid
Vali professionaalselt kujundatud mallide hulgast ja kohanda fonte, värve ja paigutusi vastavalt oma isiklikule stiilile.
Pikselitäpne PDF-eksport
Genereeri PDF-e sisseehitatud peata Chrome'i renderdaja kaudu — kolmanda osapoole teenust ega brauseri pistikprogrammi pole vaja.
Avalikud jagatavad lingid
Jaga oma CV-d unikaalse URL-i kaudu, mis kajastab alati sinu viimaseid muudatusi, faile uuesti saatmata.
AI kirjutamisabi
Täiusta CV sisu OpenAI, Google Gemini või Anthropic Claude'i soovitustega, kasutades oma API võtit.
Kahefaktoriline autentimine
Turva kontod TOTP-põhise kaheastmelise autentimisega ja valikulise pääsukoodi toega paroolita sisselogimiseks.
Miks kasutada Reactive Resume Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.