RabbitMQ on de facto standardne avatud lähtekoodiga sõnumimaakler, mis rakendab AMQP-d koos MQTT, STOMP-i ja teiste protokollide toega. See eraldab tootjad ja tarbijad, nii et sõnumid järjekorras turvaliselt, kui vastuvõtjad pole saadaval, ja toimetatakse usaldusväärselt kohale, kui nad uuesti ühenduvad — kõrvaldades otseste API-kõnede hapruse teenuste vahel.

RabbitMQ iseseisev majutamine eemaldab sõnumipõhise hinnastamise ja tarnija lukustuse, hoiab tundlikud ärisündmused teie enda infrastruktuuris ning annab teile täieliku kontrolli järjekorra konfiguratsioonide, marsruutimisreeglite ja andmete säilitamise poliitikate üle. Sisseehitatud haldus-UI pakub reaalajas nähtavust sõnumivoogudesse, järjekorra sügavustesse ja tarbija jõudlusesse ilma väliste jälgimisvahenditeta.