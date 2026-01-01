Paigaldage RabbitMQ ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga AMQP sõnumivahendaja usaldusväärse asünkroonse sõnumivahetuse jaoks hajutatud rakenduskomponentide vahel.
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Millega saab ehitada RabbitMQ
RabbitMQ on de facto standardne avatud lähtekoodiga sõnumimaakler, mis rakendab AMQP-d koos MQTT, STOMP-i ja teiste protokollide toega. See eraldab tootjad ja tarbijad, nii et sõnumid järjekorras turvaliselt, kui vastuvõtjad pole saadaval, ja toimetatakse usaldusväärselt kohale, kui nad uuesti ühenduvad — kõrvaldades otseste API-kõnede hapruse teenuste vahel.
RabbitMQ iseseisev majutamine eemaldab sõnumipõhise hinnastamise ja tarnija lukustuse, hoiab tundlikud ärisündmused teie enda infrastruktuuris ning annab teile täieliku kontrolli järjekorra konfiguratsioonide, marsruutimisreeglite ja andmete säilitamise poliitikate üle. Sisseehitatud haldus-UI pakub reaalajas nähtavust sõnumivoogudesse, järjekorra sügavustesse ja tarbija jõudlusesse ilma väliste jälgimisvahenditeta.
RabbitMQ peamised omadused
Paindlik vahetuse marsruutimine
Direct, topic, fanout ja headers vahetused võimaldavad sul sõnumeid suunata täpselt nendele tarbijatele, kes neid vajavad, ilma igasuguse korduvkoodita marsruutimisel.
Usaldusväärne tarne
Kirjastaja kinnitused ja tarbija kinnitused tagavad, et iga sõnum töödeldakse vähemalt üks kord, kusjuures surnud kirjade järjekorrad püüavad ebaõnnestunud sõnumid kinni korduskatseks.
Haldamine UI
Brauseripõhine juhtpaneel näitab reaalajas järjekorra sügavusi, sõnumimäärasid ja ühenduse seisundit, et saaksid jälgida ja tõrkeid lahendada ilma CLI-juurdepääsuta.
Mitme protokolli tugi
AMQP, MQTT ja STOMP tugi tähendab, et iga teenus – IoT seade, mobiilirakendus või mikroteenus – saab avaldada ja tarbida sõnumeid natiivse klienditeegiga.
Prioriteedijärjekorrad
Määra sõnumitele prioriteeditasemed, nii et kiireloomulised ülesanded töödeldakse enne rutiinseid taustatöid, ilma eraldi järjekorra infrastruktuuri loomata.
Miks kasutada RabbitMQ Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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