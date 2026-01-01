Paigalda Stump ühe klõpsuga.
Isemajutusserver koomiksitele, mangadele ja e-raamatutele, OPDS-toe, e-lugeri sünkroonimise ja sisseehitatud veebilugejaga.
Valige VPS-pakett Stump jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Stump
Stump on kiire, avatud lähtekoodiga meediaserver koomiksite, mangade ja e-raamatute jaoks, ehitatud Rustis. See korraldab sinu EPUB-, PDF-, CBZ- ja CBR-teegid sirvitavaks veebiliideseks koos sisseehitatud lugejaga ning pakub OPDS-kataloogi, et iga ühilduv e-luger või rakendus saaks sinu kogu otse voogesitada. Kobo ja KoReaderi sünkroonimine hoiab lugemise edenemise seadmete vahel sünkroonis ilma käsitsi järjehoidjateta.
Stumpi ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu kogu teek on ligipääsetav igast seadmest, igal pool, ilma faile kolmanda osapoole pilveteenusesse üles laadimata. Rustil põhinev server töötab minimaalsete ressurssidega, muutes selle praktiliseks isegi algtaseme VPS-pakettidel.
Stump peamised omadused
EPUB, PDF, CBZ/CBR tugi
Loe koomikseid, mangaraamatuid, PDF-e ja e-raamatuid otse brauseris tundliku sisseehitatud lugejaga, mis on optimeeritud iga formaadi jaoks.
OPDS kataloogi tugi
Eksponeeri oma teeki OPDS-i ja OPDS Page Streamingi kaudu, nii et mis tahes ühilduv rakendus — Moon+ Reader, Kybook, Panels — saab sirvida ja voogedastada sinu kogu.
Kobo ja KoReaderi sünkroonimine
Sünkrooni lugemise edenemine ja järjehoidjad Kobo e-lugerite ja KoReaderiga automaatselt, hoides oma asukohta järjepidevana kõigis seadmetes.
Detailne ligipääsu kontroll
Halda mitut kasutajakontot rollipõhiste õigustega, kontrollides, millistele teekidele iga kasutaja pääseb ligi ja mida nad saavad muuta.
Kogud ja lugemisloendid
Korralda sarjad kogudeks ja koosta järjestatud lugemisnimekirju, et juhatada lugejaid läbi mitmeköiteliste seeriate või ristuvate süžeeliinide.
Miks kasutada Stump Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.