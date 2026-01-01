Stump on kiire, avatud lähtekoodiga meediaserver koomiksite, mangade ja e-raamatute jaoks, ehitatud Rustis. See korraldab sinu EPUB-, PDF-, CBZ- ja CBR-teegid sirvitavaks veebiliideseks koos sisseehitatud lugejaga ning pakub OPDS-kataloogi, et iga ühilduv e-luger või rakendus saaks sinu kogu otse voogesitada. Kobo ja KoReaderi sünkroonimine hoiab lugemise edenemise seadmete vahel sünkroonis ilma käsitsi järjehoidjateta.

Stumpi ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu kogu teek on ligipääsetav igast seadmest, igal pool, ilma faile kolmanda osapoole pilveteenusesse üles laadimata. Rustil põhinev server töötab minimaalsete ressurssidega, muutes selle praktiliseks isegi algtaseme VPS-pakettidel.