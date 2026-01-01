Organizr on ise majutatud teenuste juhtpaneel, mis asendab kümneid brauseri järjehoidjaid üheainsa, vahelehtedel põhineva liidesega. Selle asemel, et vahetada mitme brauseri vahelehe vahel Sonarr'i, Radarr'i, Plex'i ja teiste kodulabori teenuste haldamiseks, laeb Organizr need kõik iFrame'i vahelehtedena ühele veebilehele — koos sisseehitatud kasutajakontode, juurdepääsukontrolli ja külaliste piirangutega.

Plex'i, Emby ja LDAP-autentimise toega, piiramatu arvu kasutajarühmadega ja Nginx auth_request integratsiooniga läheb Organizr kaugemale lihtsast lingilehest. See toimib kergekaalulise juurdepääsukihina sinu kogu ise majutatud süsteemi jaoks, võimaldades sul anda konkreetsetele kasutajatele või külalistele juurdepääsu ainult valitud vahelehtedele.