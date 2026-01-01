Juurutage Organizr ühe klõpsuga paigaldusega.
HTPC ja kodulabori teenuste korraldaja, mis laeb kõik sinu ise majutatud vahelehed ühte ühtsesse veebiliidesesse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Organizr
Organizr on ise majutatud teenuste juhtpaneel, mis asendab kümneid brauseri järjehoidjaid üheainsa, vahelehtedel põhineva liidesega. Selle asemel, et vahetada mitme brauseri vahelehe vahel Sonarr'i, Radarr'i, Plex'i ja teiste kodulabori teenuste haldamiseks, laeb Organizr need kõik iFrame'i vahelehtedena ühele veebilehele — koos sisseehitatud kasutajakontode, juurdepääsukontrolli ja külaliste piirangutega.
Plex'i, Emby ja LDAP-autentimise toega, piiramatu arvu kasutajarühmadega ja Nginx auth_request integratsiooniga läheb Organizr kaugemale lihtsast lingilehest. See toimib kergekaalulise juurdepääsukihina sinu kogu ise majutatud süsteemi jaoks, võimaldades sul anda konkreetsetele kasutajatele või külalistele juurdepääsu ainult valitud vahelehtedele.
Organizr peamised omadused
Sakipõhine liides
Laadi mis tahes ise majutatud teenus iFrame'i vahelehena, andes sulle ühe ühtse lehe kogu oma kodulabori haldamiseks ilma brauseri vahelehti vahetamata.
Kasutajagrupid ja ligipääsu kontroll
Loo piiramatult kasutajarühmi ja kontrolli, milliseid vahelehti iga rühm näeb — sealhulgas kirjutuskaitstud külalispääs jagatud teenustele.
Mitme autentimise tugi
Autentige kasutajad Plexi, Emby, LDAP-i või sFTP mandaatidega lisaks kohalikele Organizr kontodele.
Nginx autentimise integratsioon
Kasuta Organizr'it Nginx'i auth_request pakkujana, lisades SSO-stiilis sisselogimiskaitse teenustele, millel puudub sisseehitatud autentimine.
Kohandatavad teemad
Täielik värvipaleti kontroll võimaldab sul isikupärastada Organizr'i, et see sobiks sinu brändinguga või eelistatud tumeda/heleda esteetikaga.
Fail2ban tugi
Fail2bani natiivne integratsioon kaitseb sinu Organizri sisselogimist jõurünnakute eest automaatse IP-keelustamisega.
Miks kasutada Organizr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.