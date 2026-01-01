Alerta on avatud lähtekoodiga hoiatuste haldamise ja konsolideerimise platvorm, mis koondab hoiatusi Prometheusest, Nagiosest, Grafanast, Zabbixist, Sensust, CloudWatchist ja kümnetest teistest monitooringutööriistadest ühte reaalajas veebikonsooli. Dubleerimist eemaldades ja sissetulevaid hoiatusi korreleerides kõrvaldab Alerta hoiatustormid ja annab valves olevatele meeskondadele selge ülevaate sellest, mis tegelikult käivitub ja mis on kõige olulisem.

Alerta isemajutamine VPS-il annab sinu operatsioonimeeskonnale täieliku kontrolli hoiatuste infrastruktuuri, säilituspoliitikate ja autentimise üle — ilma monitooringuandmeid kolmanda osapoole teenusele saatmata. Sisseehitatud mitme rentniku tugi tähendab, et üks Alerta eksemplar saab samaaegselt teenindada mitut meeskonda või kliendikeskkonda.