Juurutage Alerta ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga hoiatuste haldamise platvorm, mis koondab monitooringu hoiatused mis tahes allikast ühele reaalajas armatuurlauale.
Valige VPS-pakett Alerta jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Alerta
Alerta on avatud lähtekoodiga hoiatuste haldamise ja konsolideerimise platvorm, mis koondab hoiatusi Prometheusest, Nagiosest, Grafanast, Zabbixist, Sensust, CloudWatchist ja kümnetest teistest monitooringutööriistadest ühte reaalajas veebikonsooli. Dubleerimist eemaldades ja sissetulevaid hoiatusi korreleerides kõrvaldab Alerta hoiatustormid ja annab valves olevatele meeskondadele selge ülevaate sellest, mis tegelikult käivitub ja mis on kõige olulisem.
Alerta isemajutamine VPS-il annab sinu operatsioonimeeskonnale täieliku kontrolli hoiatuste infrastruktuuri, säilituspoliitikate ja autentimise üle — ilma monitooringuandmeid kolmanda osapoole teenusele saatmata. Sisseehitatud mitme rentniku tugi tähendab, et üks Alerta eksemplar saab samaaegselt teenindada mitut meeskonda või kliendikeskkonda.
Alerta peamised omadused
Mitmeallikaline sissevõtt
Saate teavitusi Prometheuselt, Nagioselt, Grafanalt, Zabbixilt, CloudWatchilt ja mujalt ühe REST API kaudu, ilma et peaksite oma jälgimisvirna ümber seadistama.
Hoiatuste deduplikatsioon
Automaatselt eemalda dubleeritud ja seosta korduvad hoiatused, nii et valvespetsialistid näevad sadade identsete teavituste asemel ühte käsitletavat üksust.
Hooldusaknad
Määra vaikimisperioodid teenuse, keskkonna või sildi järgi, et summutada oodatud hoiatused plaanilise hoolduse ajal, ilma et peaksid monitore keelama.
Mitme rentniku lahendus
Teeninda mitut meeskonda või kliendikeskkonda ühest Alerta eksemplarist, kasutades kliendivaateid ja piiratud ulatusega API-võtmeid.
Paindlik autentimine
Autendi Basic Authi, LDAP-i, GitHubi, GitLabi, Google'i, Keycloaki, SAML2 või Azure AD-ga — kolmanda osapoole identiteediteenuse pakkujat pole vaja.
Miks kasutada Alerta Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.