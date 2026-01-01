Apache Druid on suure jõudlusega reaalajas analüütiline andmebaas, mis on loodud spetsiaalselt alla sekundi kestvateks OLAP-päringuteks sündmustepõhiste andmete kohta. Algselt arendatud Metamarketsis ja nüüd Apache tipptaseme projekt, toetab Druid kasutajatele suunatud analüütikat, võrgu telemeetriat, rakenduste jõudluse jälgimist ja klikivoo armatuurlaudu sellistes ettevõtetes nagu Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ja Walmart.

Druidi ise majutamine oma VPS-is annab sulle veerupõhise päringumootori, mis on optimeeritud voogedastuse sissevõtmiseks Kafkast ja Kinesisest, ajaseeria filtreerimiseks ja suure samaaegsusega koondamiste jaoks — ilma päringupõhiste pilvetasude või tarnija lukustamiseta. Sisseehitatud veebikonsool haldab SQL-i uurimist, sissevõtmise spetsifikatsioone, andmeallikate haldamist ja klastri seisundit ühe brauseri vahelehelt.