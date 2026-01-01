Juurutage Apache Druid ühe klõpsuga paigaldusega.
Reaalajas analüüsiandmebaas, mis on loodud kiireteks andmete süvaanalüüsi päringuteks voogedastus- ja ajalooliste sündmuste andmetel suures mahus.
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Millega saab ehitada Apache Druid
Apache Druid on suure jõudlusega reaalajas analüütiline andmebaas, mis on loodud spetsiaalselt alla sekundi kestvateks OLAP-päringuteks sündmustepõhiste andmete kohta. Algselt arendatud Metamarketsis ja nüüd Apache tipptaseme projekt, toetab Druid kasutajatele suunatud analüütikat, võrgu telemeetriat, rakenduste jõudluse jälgimist ja klikivoo armatuurlaudu sellistes ettevõtetes nagu Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ja Walmart.
Druidi ise majutamine oma VPS-is annab sulle veerupõhise päringumootori, mis on optimeeritud voogedastuse sissevõtmiseks Kafkast ja Kinesisest, ajaseeria filtreerimiseks ja suure samaaegsusega koondamiste jaoks — ilma päringupõhiste pilvetasude või tarnija lukustamiseta. Sisseehitatud veebikonsool haldab SQL-i uurimist, sissevõtmise spetsifikatsioone, andmeallikate haldamist ja klastri seisundit ühe brauseri vahelehelt.
Apache Druid peamised omadused
Sisseehitatud veebikonsool
Brauseripõhine kasutajaliides SQL-päringute, andmete sissevõtmise spetsifikatsioonide, andmeallikate haldamise ja klastri seisundi jälgimiseks ilma eraldi kliendita.
Reaalajas sissevõtt
Voogedasta sündmusi Kafkast, Kinesisest või HTTP-st päringuteks sobivatesse andmeallikatesse sekunditega, täpselt ühekordse edastamise garantiidega.
Veerupõhine aegridade hoidla
Veerupõhine salvestus koos bitikaartindeksite ja ajapõhise partitsioneerimisega pakub alla sekundi filtreerimist ja agregeerimist miljarditel ridadel.
Lambda arhitektuur
Ühtne päringukiht üle voogedastus- ja pakktöötlusandmeallikate võimaldab armatuurlaudadel läbipaistvalt ühendada reaalajas sündmusi ajaloolise kontekstiga.
SQL ja algupärased päringud
Standardne ANSI SQL pluss JSON-põhine natiivne päringu API annavad analüütikutele ja rakendustele paindliku juurdepääsu samadele andmeallikatele.
Miks kasutada Apache Druid Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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