Uptime Kuma on ise majutatud jälgimisvahend, millel on poleeritud, reaalajas armatuurlaud veebisaitide, API-de, TCP-portide, DNS-kirjete, Docker-konteinerite ja muu saadavuse jälgimiseks. See kontrollib sihtmärke konfigureeritavate intervallidega ja saadab hoiatusi kohe, kui midagi alla läheb.

Ise majutamine VPS-il annab sulle püsiva monitori, mis töötab ööpäevaringselt sinu kohalikust masinast sõltumatult. Sa saad luua oma teenustele avalikke olekulehti, konfigureerida teavituste kanaleid, sealhulgas Telegram, Discord, Slack, e-post ja veebihaagid, ning jälgida ajaloolisi tööaja protsente aja jooksul.