Paigaldage Uptime Kuma ühe klõpsuga paigaldusega.
Kaunis ise majutatud käideldavuse jälgimine veebisaitidele, API-dele ja teenustele olekulehtede ja mitmekanaliliste hoiatustega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Uptime Kuma
Uptime Kuma on ise majutatud jälgimisvahend, millel on poleeritud, reaalajas armatuurlaud veebisaitide, API-de, TCP-portide, DNS-kirjete, Docker-konteinerite ja muu saadavuse jälgimiseks. See kontrollib sihtmärke konfigureeritavate intervallidega ja saadab hoiatusi kohe, kui midagi alla läheb.
Ise majutamine VPS-il annab sulle püsiva monitori, mis töötab ööpäevaringselt sinu kohalikust masinast sõltumatult. Sa saad luua oma teenustele avalikke olekulehti, konfigureerida teavituste kanaleid, sealhulgas Telegram, Discord, Slack, e-post ja veebihaagid, ning jälgida ajaloolisi tööaja protsente aja jooksul.
Uptime Kuma peamised omadused
Mitut tüüpi jälgimine
Jälgi HTTP/HTTPS lõpp-punkte, TCP/UDP porte, DNS-päringuid, Docker konteinereid ja andmebaase ühelt juhtpaneelilt.
Avalikud olekulehed
Loo bränditud avalikke olekulehti, et edastada oma klientidele teenuse seisundit, ilma sisemisi monitooringu detaile avaldamata.
Rikkalikud teavitused
Saada seisakuhoiatusi Telegrami, Discordi, Slacki, e-posti, PagerDuty, veebihaakide ja 90+ muu teavituskanali kaudu.
Käideldavuse ajalugu
Jälgi ajaloolist kättesaadavust tööaja protsendi graafikute ja reageerimisaja graafikutega, et tuvastada töökindluse suundumusi.
Sertifikaatide jälgimine
Jälgi SSL-sertifikaatide aegumiskuupäevi ja saa teavitusi enne sertifikaatide aegumist, et vältida ootamatuid HTTPS-i tõrkeid.
Miks kasutada Uptime Kuma Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.