Paigalda Apache HertzBeat ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga agendivaba reaalajas jälgitavuse platvorm serverite, andmebaaside ja pilveteenuste jälgimiseks.
Valige VPS-pakett Apache HertzBeat jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache HertzBeat
Apache HertzBeat on kogukonnapõhine, agendivaba jälgimisplatvorm, mis jälgib servereid, andmebaase, vahevara, pilveteenuseid ning kohandatud HTTP ja JMX lõpp-punkte konfigureeritavate protokollimallide kaudu. Selle asemel, et paigaldada kogureid igale sihtmärgile, küsitleb see lõpp-punkte SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP ja kümnete teiste protokollide kaudu, seejärel kuvab armatuurlaudu, hoiatusi ja olekulehti ühest ühtsest liidesest.
HertzBeati ise majutamine oma VPS-is hoiab jälgimisandmeid, hoiatuste reegleid ja sihtmärgi mandaate sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma mõõdiku-põhise hinnastamise või tarnija lukustuseta. Komplektis olev PostgreSQL ja VictoriaMetricsi virn salvestab konfiguratsiooni ja ajaseeria mõõdikud lokaalselt, muutes juurutamise esimesest päevast alates täielikult iseseisvaks.
Apache HertzBeat peamised omadused
Agendita jälgimine
Küsitle servereid, andmebaase ja API-sid üle SSH, SNMP, JDBC, JMX ja HTTP, ilma et peaksid igasse sihtmasinasse kogureid paigaldama.
Lävehoiatused
Määra hoiatuste reeglid avaldisepõhiste lävedega ja edasta teavitused e-posti, Slacki, Discordi, Telegrami, veebihaakide ja SMS-teenuse pakkujatele.
Avalikud olekulehed
Avalda kliendile suunatud olekulehed, mis näitavad valitud jälgitavate teenuste käideldavust ja intsidente, ilma sisemisi armatuurlaudu avaldamata.
Kohandatud protokollid
Lisa uusi jälgimistüüpe, kirjutades YAML-rakenduse malle, et nišisüsteeme saaks jälgida ilma tarnijate integreerimisi ootamata.
Komplekteeritud aegridade andmeladu
Kaasas VictoriaMetrics tõhusaks pikaajaliseks mõõdikute salvestamiseks ja PostgreSQL seadistamiseks, kaotades vajaduse ühendada väliseid andmebaase.
Miks kasutada Apache HertzBeat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.