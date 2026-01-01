Apache HertzBeat on kogukonnapõhine, agendivaba jälgimisplatvorm, mis jälgib servereid, andmebaase, vahevara, pilveteenuseid ning kohandatud HTTP ja JMX lõpp-punkte konfigureeritavate protokollimallide kaudu. Selle asemel, et paigaldada kogureid igale sihtmärgile, küsitleb see lõpp-punkte SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP ja kümnete teiste protokollide kaudu, seejärel kuvab armatuurlaudu, hoiatusi ja olekulehti ühest ühtsest liidesest.

HertzBeati ise majutamine oma VPS-is hoiab jälgimisandmeid, hoiatuste reegleid ja sihtmärgi mandaate sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma mõõdiku-põhise hinnastamise või tarnija lukustuseta. Komplektis olev PostgreSQL ja VictoriaMetricsi virn salvestab konfiguratsiooni ja ajaseeria mõõdikud lokaalselt, muutes juurutamise esimesest päevast alates täielikult iseseisvaks.