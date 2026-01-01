Paigalda WireGuard Easy ühe klõpsuga.
Veebipõhine WireGuard VPN haldus koos klientide genereerimise, QR-koodide ja reaalajas liikluse statistikaga.
Valige VPS-pakett WireGuard Easy jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WireGuard Easy
WireGuard Easy on isemajutatud veebiliides, mis muudab WireGuard VPN-serveri juurutamise ja haldamise lihtsaks igale oskustasemele. See pakub armatuurlauda kliendikonfiguratsioonide loomiseks, QR-koodide genereerimiseks mobiilseadistuseks ja reaalajas liikluse statistika jälgimiseks ilma WireGuard CLI-d puudutamata.
WireGuard Easy isemajutamine VPS-il annab sulle privaatse VPN-serveri sinu täieliku kontrolli alla. WireGuardi kaasaegne krüptograafia ja kergekaaluline tuumamoodul pakuvad oluliselt kiiremaid ja tõhusamaid tunneleid kui OpenVPN või IPSec, ja veebiliides muudab klientide lisamise, keelamise või eemaldamise koheseks serverit taaskäivitamata.
WireGuard Easy peamised omadused
Veebipõhine haldus
Lisa, luba, keela ja kustuta VPN-kliendid brauseriliidesest, ilma WireGuardi käsurida kasutamata.
QR-koodi seadistus
Genereeri QR-koode iga kliendi konfiguratsiooni jaoks, et neid WireGuardi mobiilirakendusega skannides koheselt ühendus seadistada.
Reaalajas liiklusstatistika
Vaata kliendipõhist ribalaiuse kasutust ja viimati nähtud ajatempleid juhtpaneelilt, et jälgida VPN-i tegevust.
Kiired WireGuard tunnelid
WireGuardi moodne krüptograafia ja tuuma tasandi teostus pakub kiiremaid ja tõhusamaid VPN-tunneleid kui OpenVPN.
Kliendi konfiguratsiooni eksport
Laadi alla kliendi konfiguratsioonifailid mis tahes WireGuardi toetavale seadmele, sealhulgas lauaarvuti-, mobiili- ja ruuteriklientidele.
Miks kasutada WireGuard Easy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.