WireGuard Easy on isemajutatud veebiliides, mis muudab WireGuard VPN-serveri juurutamise ja haldamise lihtsaks igale oskustasemele. See pakub armatuurlauda kliendikonfiguratsioonide loomiseks, QR-koodide genereerimiseks mobiilseadistuseks ja reaalajas liikluse statistika jälgimiseks ilma WireGuard CLI-d puudutamata.

WireGuard Easy isemajutamine VPS-il annab sulle privaatse VPN-serveri sinu täieliku kontrolli alla. WireGuardi kaasaegne krüptograafia ja kergekaaluline tuumamoodul pakuvad oluliselt kiiremaid ja tõhusamaid tunneleid kui OpenVPN või IPSec, ja veebiliides muudab klientide lisamise, keelamise või eemaldamise koheseks serverit taaskäivitamata.