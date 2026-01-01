ChiefOnboarding on tasuta, avatud lähtekoodiga töötajate sisseelamise platvorm, mis aitab personalimeeskondadel ja juhtidel automatiseerida kogu uue töötaja sisseelamisprotsessi — alates eel-sisseelamise kontrollnimekirjadest kuni kontode loomise ja ülesannete määramiseni. Uued töötajad saavad oma sisseelamise läbida veebiportaali kaudu või otse Slacki boti abil, muutes protsessi loomulikuks, olenemata nende töökohast.

ChiefOnboardingu ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud töötajaandmed täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasude ja tarnija lukustuseta. See toetab mitut keelt ja ajavööndit, muutes selle praktiliseks hajutatud ja rahvusvahelistele meeskondadele.