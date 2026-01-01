ChiefOnboardingi paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga töötajate sisseelamise platvorm, mis automatiseerib personalitöö voogusid ja Slacki integratsioone uutele töötajatele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ChiefOnboarding
ChiefOnboarding on tasuta, avatud lähtekoodiga töötajate sisseelamise platvorm, mis aitab personalimeeskondadel ja juhtidel automatiseerida kogu uue töötaja sisseelamisprotsessi — alates eel-sisseelamise kontrollnimekirjadest kuni kontode loomise ja ülesannete määramiseni. Uued töötajad saavad oma sisseelamise läbida veebiportaali kaudu või otse Slacki boti abil, muutes protsessi loomulikuks, olenemata nende töökohast.
ChiefOnboardingu ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud töötajaandmed täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasude ja tarnija lukustuseta. See toetab mitut keelt ja ajavööndit, muutes selle praktiliseks hajutatud ja rahvusvahelistele meeskondadele.
ChiefOnboarding peamised omadused
Automatiseeritud töövoogud
Käivita ülesanded, meeldetuletused ja kontode loomine automaatselt, tuginedes sisseelamise verstapostidele ja seadistatavatele ajakavadele.
Slacki boti liidestus
Uued töötajad saavad ülesandeid täita ja ressurssidele ligi pääseda otse Slackis, ilma et peaksid eraldi veebiportaali vahetama.
Eelsammude järjestused
Alusta sisseelamisprotsessi enne esimest päeva automatiseeritud eel-sisseelamise kontrollnimekirjade ja tervitussõnumitega.
Mitmekeelne tugi
Teeninda hajutatud ja rahvusvahelisi meeskondi sisseehitatud toega mitmele keelele ja ajavöönditega arvestava ajastamisega.
Ülesannete ja ressursside jälgimine
Määra ülesandeid, jaga dokumente ja jälgi valmimist kogu sisseelamisprotsessi vältel ühelt juhtpaneelilt.
Miks kasutada ChiefOnboarding Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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