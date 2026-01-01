Paigalda BeaverHabits ühe klõpsuga.
Minimalistlik isemajutatud harjumuste jälgija, mis keskendub igapäevastele märkimistele ja seeriatele, ilma eesmärkide või keerukuseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada BeaverHabits
BeaverHabits on minimalistlik ise majutatud harjumuste jälgimise rakendus, mis on inspireeritud „ära katkesta ahelat“ metoodikast. Erinevalt eesmärgipõhistest harjumuste rakendustest keskendub BeaverHabits puhtalt igapäevasele sisseregistreerimise rituaalile — harjumuste täidetuks märkimisele, järjepidevuste säilitamisele ja järjepidevuse visualiseerimisele aja jooksul ilma eesmärkide, verstapostide või punktide kognitiivse koormuseta.
BeaverHabitsi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu isiklikud rutiiniandmed privaatsena, ilma liitumistasude ja kolmanda osapoole sünkroonimisteenusteta. Rakendus salvestab kõik andmed kohalikku SQLite andmebaasi ja toetab mitme kasutaja kontosid, iOS PWA installimist, siltide filtreerimist, igapäevaseid märkmeid, REST API-t ning integratsioone Home Assistantiga, Apple Shortcutsiga ja Stream Deckiga.
BeaverHabits peamised omadused
Igapäevane ülevaate tabel
Iga harjumuse kalendrivõrk näitab lühidalt järjestikuseid sooritusi ja lünki, muutes igapäevase järjepidevuse hõlpsasti jälgitavaks ja motiveerides seda säilitama.
Siltide filtreerimine
Rühmita ja filtreeri harjumusi siltide järgi, et saada fokuseeritud vaateid — näed ainult hommikurutiine, tervislikke harjumusi või mis tahes kohandatud kategooriat.
Igapäevased märkmed
Lisa kuni 1024 märki märkmeid harjumuse kohta päevas, et salvestada konteksti, tähelepanekuid või vahelejätmise põhjuseid.
REST API juurdepääs
Päri ja uuenda harjumuste andmeid programmeeritavalt, võimaldades automatiseerimist Apple Shortcuts'i, Home Assistanti ja Stream Decki abil HabitDecki kaudu.
iOS PWA tugi
Installi BeaverHabits koduekraani rakendusena iPhone'is ja iPadis, et saada loomulik sisseregistreerimiskogemus ilma App Store'ist allalaadimata.
Miks kasutada BeaverHabits Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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