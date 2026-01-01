BeaverHabits on minimalistlik ise majutatud harjumuste jälgimise rakendus, mis on inspireeritud „ära katkesta ahelat“ metoodikast. Erinevalt eesmärgipõhistest harjumuste rakendustest keskendub BeaverHabits puhtalt igapäevasele sisseregistreerimise rituaalile — harjumuste täidetuks märkimisele, järjepidevuste säilitamisele ja järjepidevuse visualiseerimisele aja jooksul ilma eesmärkide, verstapostide või punktide kognitiivse koormuseta.

BeaverHabitsi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu isiklikud rutiiniandmed privaatsena, ilma liitumistasude ja kolmanda osapoole sünkroonimisteenusteta. Rakendus salvestab kõik andmed kohalikku SQLite andmebaasi ja toetab mitme kasutaja kontosid, iOS PWA installimist, siltide filtreerimist, igapäevaseid märkmeid, REST API-t ning integratsioone Home Assistantiga, Apple Shortcutsiga ja Stream Deckiga.