Juuruta BentoPDF ühe klõpsu paigaldusega.
Privaatsust esikohale seadev brauseripõhine PDF-tööriistakomplekt PDF-ide ühendamiseks, jaotamiseks, teisendamiseks ja kaitsmiseks, faile kuhugi üles laadimata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada BentoPDF
BentoPDF on privaatsusele orienteeritud PDF-tööriist, mis töötleb dokumente täielikult kasutaja brauseris — failid ei lahku kunagi kliendimasinast ega puuduta välist serverit. See asendab mitmeid veebipõhiseid PDF-teenuseid ühe isemajutatava liidesega, mis hõlmab ühendamist, jagamist, lehekülgede ümberjärjestamist, pööramist, piltide teisendamist, OCR-i, tihendamist, paroolikaitset, vesimärke, päiseid ja jaluseid ning metaandmete redigeerimist.
Meeskondadele ja organisatsioonidele, kes käsitlevad tundlikke dokumente — lepingud, finantsaruanded, juriidilised dokumendid — välistab BentoPDF-i isemajutamine privaatsusriski konfidentsiaalsete failide üleslaadimisel kommertslikesse PDF-teenustesse, mis võivad säilitada koopiaid või logida kasutust. Kuna kogu töötlemine toimub kliendipoolselt, pakub VPS ainult veebiliidest, hoides serveri ressursinõuded minimaalsed, tagades samal ajal dokumentide täieliku privaatsuse.
BentoPDF peamised omadused
Kliendipoolne töötlemine
Kogu PDF-i manipuleerimine toimub kasutaja brauseris — dokumente ei laadita kunagi serverisse üles, nii et isegi hostmasin ei näe faili sisu.
Ühenda, jaga ja järjesta ümber
Ühenda mitu PDF-i, jaga need üksikuteks lehtedeks või osadeks ja lohista lehed sekunditega täpselt soovitud järjekorda.
Integreeritud OCR
Teisenda skannitud pildipõhised PDF-id täielikult otsitavateks, valitavateks tekstidokumentideks, faile kolmanda osapoole tuvastusteenusele saatmata.
Dokumendi turvalisus
Lisa paroolikaitse, krüpteerimine ja vesimärgid tundlikele PDF-idele enne levitamist, või eemalda piirangud oma PDF-idelt, et taastada redigeerimisõigus.
Vormingu teisendamine
Teisenda pildid PDF-iks, ekspordi lehed piltidena ja teisenda Markdown koos Mermaid diagrammidega vormindatud PDF-ideks — kõik ühest ja samast liidesest.
Miks kasutada BentoPDF Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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