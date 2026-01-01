BentoPDF on privaatsusele orienteeritud PDF-tööriist, mis töötleb dokumente täielikult kasutaja brauseris — failid ei lahku kunagi kliendimasinast ega puuduta välist serverit. See asendab mitmeid veebipõhiseid PDF-teenuseid ühe isemajutatava liidesega, mis hõlmab ühendamist, jagamist, lehekülgede ümberjärjestamist, pööramist, piltide teisendamist, OCR-i, tihendamist, paroolikaitset, vesimärke, päiseid ja jaluseid ning metaandmete redigeerimist.

Meeskondadele ja organisatsioonidele, kes käsitlevad tundlikke dokumente — lepingud, finantsaruanded, juriidilised dokumendid — välistab BentoPDF-i isemajutamine privaatsusriski konfidentsiaalsete failide üleslaadimisel kommertslikesse PDF-teenustesse, mis võivad säilitada koopiaid või logida kasutust. Kuna kogu töötlemine toimub kliendipoolselt, pakub VPS ainult veebiliidest, hoides serveri ressursinõuded minimaalsed, tagades samal ajal dokumentide täieliku privaatsuse.