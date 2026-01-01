Juuruta AppFlowy ühe klõpsuga paigaldus.
Privaatsusele keskendunud avatud lähtekoodiga tööruum, mis ühendab märkmed, vikid, andmebaasid ja projektijuhtimise Notioni alternatiivina.
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Millega saab ehitada AppFlowy
AppFlowy on avatud lähtekoodiga tootlikkuse platvorm, mis on loodud privaatsust austava alternatiivina Notionile, ühendades paindliku plokipõhise redaktori, andmebaasivaated ja tehisintellektil põhineva kirjutamisabi ühes koostööpõhises tööruumis. Ehitatud Flutteri ja Rustiga, pakub see loomulikku jõudlust lauaarvutites, mobiilseadmetes ja veebis, hoides samal ajal kõik andmed sinu kontrolli all.
AppFlowy isemajutamine kaotab ära kasutajapõhised liitumistasud, eemaldab kolmandate osapoolte juurdepääsu tundlikele dokumentidele ning pakub piiramatult tööruume ja kasutajaid fikseeritud infrastruktuurikuluga. See mall juurutab täieliku AppFlowy pilvekomplekti — veebikliendi, API taustaprogrammi, autentimise, objektisalvestuse ja andmebaasi — mis on valmis ühendusteks AppFlowy natiivsete lauaarvuti- ja mobiilirakendustega.
AppFlowy peamised omadused
Plokipõhine redaktor
Loo rikkalikke dokumente teksti, piltide, manuste ja meediaga, kasutades intuitiivset plokkredaktorit, mis töötab järjepidevalt lauaarvutis, mobiilis ja veebis, ilma funktsioonide lünkadeta platvormide vahel.
Paindlikud andmebaasivaated
Vaata ja halda samu andmeid tabelina, Kanbani tahvlina, kalendrina või galeriina, andes erinevatele meeskonnaliikmetele paigutuse, mis sobib nende töövooga, teavet dubleerimata.
AI kirjutamisabi
Loo, summeeri ja täpsusta sisu otse dokumentides, kasutades sisseehitatud AI funktsioone, mis ühenduvad välise teenusepakkujaga (näiteks OpenAI või Azure OpenAI), mis on konfigureeritud API-võtme kaudu — andmeid töötleb see teenusepakkuja.
Reaalajas koostöö
Töötage samaaegselt meeskonnakaaslastega, kasutades konfliktivaba sünkroonimist, nii et mitu inimest saavad sama dokumenti redigeerida, ilma üksteise muudatusi üle kirjutamata.
Täielik andmeomandus
Kõik dokumendid, andmebaasid ja failimanused salvestatakse sinu enda infrastruktuuris ilma tarnija lukustuseta, tagades andmemääruste järgimise ja täieliku kontrolli säilitamise üle.
Miks kasutada AppFlowy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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