AppFlowy on avatud lähtekoodiga tootlikkuse platvorm, mis on loodud privaatsust austava alternatiivina Notionile, ühendades paindliku plokipõhise redaktori, andmebaasivaated ja tehisintellektil põhineva kirjutamisabi ühes koostööpõhises tööruumis. Ehitatud Flutteri ja Rustiga, pakub see loomulikku jõudlust lauaarvutites, mobiilseadmetes ja veebis, hoides samal ajal kõik andmed sinu kontrolli all.

AppFlowy isemajutamine kaotab ära kasutajapõhised liitumistasud, eemaldab kolmandate osapoolte juurdepääsu tundlikele dokumentidele ning pakub piiramatult tööruume ja kasutajaid fikseeritud infrastruktuurikuluga. See mall juurutab täieliku AppFlowy pilvekomplekti — veebikliendi, API taustaprogrammi, autentimise, objektisalvestuse ja andmebaasi — mis on valmis ühendusteks AppFlowy natiivsete lauaarvuti- ja mobiilirakendustega.