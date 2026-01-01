AFFiNE on avatud lähtekoodiga "KnowledgeOS", mis eemaldab piirid dokumentatsiooni, visuaalse koostöö ja andmete organiseerimise vahel. Kasutajad saavad kirjutada struktureeritud dokumente, visandada lõpmatutel tahvlitel ja hallata organiseeritud andmebaase – kõike seda samas tööruumis – ilma et peaks iga ülesande jaoks eraldi tööriistade vahel vahetama.

Kohalikku esikohale seadva ja privaatsusele keskenduva arhitektuuriga ehitatud AFFiNE hoiab sinu teadmised sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. AI abi on integreeritud kogu süsteemi, aidates kirjutamisel, joonistamisel ja planeerimisel igat tüüpi sisu puhul. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i koos pgvector laiendusega täpsema otsingu jaoks, Redis-t reaalajas funktsioonide jaoks ja automatiseeritud andmebaasi migratsiooni usaldusväärsete uuenduste jaoks.