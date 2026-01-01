Paigaldage AFFiNE ühe klõpsuga.
Kõik-ühes avatud lähtekoodiga tööruum, mis ühendab dokumendid, tahvlid ja andmebaasid AI-põhise abiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AFFiNE
AFFiNE on avatud lähtekoodiga "KnowledgeOS", mis eemaldab piirid dokumentatsiooni, visuaalse koostöö ja andmete organiseerimise vahel. Kasutajad saavad kirjutada struktureeritud dokumente, visandada lõpmatutel tahvlitel ja hallata organiseeritud andmebaase – kõike seda samas tööruumis – ilma et peaks iga ülesande jaoks eraldi tööriistade vahel vahetama.
Kohalikku esikohale seadva ja privaatsusele keskenduva arhitektuuriga ehitatud AFFiNE hoiab sinu teadmised sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. AI abi on integreeritud kogu süsteemi, aidates kirjutamisel, joonistamisel ja planeerimisel igat tüüpi sisu puhul. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i koos pgvector laiendusega täpsema otsingu jaoks, Redis-t reaalajas funktsioonide jaoks ja automatiseeritud andmebaasi migratsiooni usaldusväärsete uuenduste jaoks.
AFFiNE peamised omadused
Ühtne tööruum
Ühendab dokumendid, tahvlid ja andmebaasid ühel platvormil, nii et sa saad liikuda kirjutamise, visandamise ja andmete korraldamise vahel, ilma et peaksid eraldi rakenduste vahel konteksti vahetama.
Lõpmatu lõuendiga valgetahvlid
Vabakujulised tahvlid joonistamise, diagrammide loomise ja kleepmärkmete tööriistadega annavad meeskondadele visuaalse ruumi ajurünnakuteks ja disainitööks struktureeritud dokumentide kõrval.
AI-põhine abi
AI on integreeritud kõikidesse sisutüüpidesse, et aidata kirjutamise, kokkuvõtete tegemise ja sisu loomisega, vähendades kvaliteetsete teadmiste artefaktide loomise üldkulusid.
Struktureeritud andmebaasid
Korralda teavet kohandatavates andmebaasivaadetes filtreerimis- ja päringuvõimalustega, asendades vajaduse eraldi tabelarvutusprogrammide järele samas tööruumis.
Reaalajas koostöö
Konfliktivaba sünkroonimine võimaldab mitmel meeskonnaliikmel dokumente ja tahvleid samaaegselt redigeerida, kusjuures muudatused kajastuvad koheselt kõigis ühendatud seadmetes.
Miks kasutada AFFiNE Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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